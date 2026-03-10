Energia será interrompida em áreas de São Sebastião e Lago Sul nesta terça-feira (10/3)

Moradores de regiões de São Sebastião e do Lago Sul terão o fornecimento de energia suspenso temporariamente nesta terça-feira (10/3) para a realização de serviços de modernização e manutenção na rede elétrica. A interrupção programada ocorrerá das 10h às 16h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em São Sebastião, o desligamento atinge as quadras 2 e 3 do Morro Azul e a Quadra 8 do Morro da Cruz. Já no Lago Sul, os serviços ocorrerão na SHIS QI 9, conjuntos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Segundo a concessionária, a medida é necessária para garantir a segurança das equipes e da população durante os trabalhos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Caso a energia não se restabeleça, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.
Saiba Mais
- Cidades DF Socorro ao BRB: Ministério Público de Contas pede exclusão de terreno da Saúde
- Cidades DF Rollemberg aciona STF para obrigar Câmara a instalar CPI do Master
- Cidades DF Feminicida que matou ex-mulher exibiu corpo da vítima em chamada de vídeo
- Cidades DF Bombeiros buscam homem afogado no Lago Paranoá
- Cidades DF Prefeitura de Pirenópolis anuncia programação especial da Semana Santa
- Cidades DF Mulher morta pelo ex é identificada; corpo foi levado pelo suspeito até delegacia