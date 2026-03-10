Homem morre após cair de laje na Ponte Alta Norte, no Gama

Homem morreu após queda de cerca de 4 metros em casa no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem, ainda não identificado, morreu após cair de uma laje de uma casa em construção em frente ao Residencial Lua Branca, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, região do Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima passou por reanimação cardiopulmonar por cerca de 32 minutos e o óbito foi declarado ainda no local do acidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (10/3).

As equipes de socorro constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões, traumatismo cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Eles aplicaram os protocolos de reanimação, mas o homem não reagiu. Conforme os bombeiros, a altura da queda varia de quatro a cinco metros.

A Polícia Militar do DF (PMDB) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.







