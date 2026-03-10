InícioCidades DF
Homem morre após cair de laje na Ponte Alta Norte, no Gama

Equipes de socorro constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões, traumatismo cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Mesmo com a reanimação, o homem não resistiu

Um homem, ainda não identificado, morreu após cair de uma laje de uma casa em construção em frente ao Residencial Lua Branca, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, região do Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima passou por reanimação cardiopulmonar por cerca de 32 minutos e o óbito foi declarado ainda no local do acidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (10/3). 

As equipes de socorro constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões, traumatismo cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Eles aplicaram os protocolos de reanimação, mas o homem não reagiu. Conforme os bombeiros, a altura da queda varia de quatro a cinco metros. 

A Polícia Militar do DF (PMDB) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/03/2026 12:50
