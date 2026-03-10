Homem morre após cair de laje na Ponte Alta Norte, no Gama

Um homem, ainda não identificado, morreu após cair de uma laje de uma casa em construção em frente ao Residencial Lua Branca, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, região do Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima passou por reanimação cardiopulmonar por cerca de 32 minutos e o óbito foi declarado ainda no local do acidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (10/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As equipes de socorro constataram que a vítima apresentava múltiplas lesões, traumatismo cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Eles aplicaram os protocolos de reanimação, mas o homem não reagiu. Conforme os bombeiros, a altura da queda varia de quatro a cinco metros.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A Polícia Militar do DF (PMDB) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.