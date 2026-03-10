Jornalistas do Correio são agraciados com a Medalha Mulher Mais Segura

Em uma solenidade marcada pelo reconhecimento aos esforços coletivos na proteção do público feminino, o Correio Braziliense foi um dos agraciados com a Medalha Mulher Mais Segura, concedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). Entre os homenageados estão o presidente do jornal, Guilherme Machado, a diretora de redação, Ana Dubeux, a colunista e editora Ana Maria Campos, e a colunista Samanta Sallum. Realizado nesta terça-feira (10/3), no Teatro Pedro Calmon, o evento homenageou cerca de 500 personalidades e instituições que se destacam no enfrentamento à violência doméstica e familiar.

O presidente do jornal, Guilherme Machado, foi representado na cerimônia por Miguel Jabour, diretor de Relações Institucionais do veículo. Ao receber a honraria em nome da presidência, Miguel destacou o compromisso histórico do jornal com a pauta. "O Correio tem feito campanhas sistemáticas há vários anos, não é uma coisa que começou agora, sobre a segurança da mulher e o feminicídio. É um prêmio mais do que justo e nos sentimos muito felizes de estar sendo reconhecidos por isso", afirma o diretor.

Jornalistas do Correio Braziliense são agraciados com a Medalha Mulher Mais Segura por atuação no combate ao feminicídio (foto: Carlos Vieira/CB/DA Press)

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), reforça a importância da rede de proteção e da mudança cultural necessária para erradicar o preconceito. Ela destaca que a luta das mulheres deve envolver toda a sociedade para que o direito de "nascer mulher e não morrer só por ser mulher" seja garantido.

Celina também ressalta o papel de quem atua na linha de frente. "Nós precisamos valorizar as pessoas que estão asseguradas, que fazem parte da rede de proteção de apoio e que salvam milhares de mulheres todos os dias. Agradeço a cada um de vocês que serão agraciados aqui, porque as mulheres estão sendo cuidadas e retiradas do ambiente de violência graças a vocês".

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, endossa a fala da vice-governadora ao pontuar que a segurança não se faz de forma isolada, dependendo crucialmente do apoio da comunicação social. Segundo o secretário, a mudança de mentalidade na sociedade civil é o que permite a evolução das políticas públicas.

"Um agradecimento muito especial à imprensa. Porque segurança pública não se faz somente com o esforço das áreas oficiais. Se não houver uma mudança na mentalidade da sociedade civil, a gente não consegue evoluir. E para isso a gente depende de vocês. A imprensa tem feito um trabalho de aceitar o nosso convite para o debate e a criação de políticas que sejam construtivas", elogia Avelar.







