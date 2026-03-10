InícioCidades DF
PF mira rede que aliciava brasileiras para exploração sexual na Europa

Operação cumpre mandados em SP, bloqueia até R$4,7 milhões e investiga grupo que recrutava vítimas pelas redes. Uma mulher do DF está entre as vítimas exploradas

PF mira rede que aliciava brasileiras para exploração sexual na Europa - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

Uma operação da Polícia Federal (PF) feita na manhã desta terça-feira (10/3) mira uma organização criminosa suspeita de aliciar mulheres brasileiras para exploração sexual na Europa. A investigação aponta que as vítimas eram recrutadas com promessas de altos ganhos e viagens financiadas, mas acabavam submetidas a ameaças, controle e repasse obrigatório de dinheiro ao grupo criminoso. Uma das vítimas identificadas no esquema é do Distrito Federal.

A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal. As medidas têm como objetivo reunir provas, interromper as atividades da organização e desmontar a estrutura financeira.

Durante a operação, a Justiça também determinou o bloqueio de bens ligados aos investigados, incluindo contas bancárias, criptomoedas, veículos e imóveis. O bloqueio de ativos pode chegar a cerca de R$4,7 milhões, valor que, segundo os investigadores, estaria relacionado às atividades ilícitas do grupo.

As apurações começaram após o depoimento de uma vítima que viajou ao exterior por meio do esquema e relatou ter sofrido violência e ameaças por parte dos integrantes da organização. A partir do relato, os investigadores identificaram outras mulheres que teriam sido recrutadas e submetidas a situações semelhantes de exploração.

Segundo a PF, o grupo utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para atrair vítimas. As mulheres recebiam promessas de trabalho lucrativo, com passagens aéreas e hospedagem pagas. Ao chegarem aos países de destino, no entanto, eram obrigadas a cumprir regras impostas pela organização, repassar parte significativa dos valores obtidos e permanecer sob constante vigilância e intimidação.

A investigação conta com o apoio da Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes e das equipes da Base de Enfrentamento à Promoção da Migração Ilegal e Crimes Conexos de São Paulo, responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais.

Em nota, a PF reforçou o compromisso no combate ao tráfico internacional de pessoas e orientou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 194 ou pelo site oficial da instituição.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 10/03/2026 11:21
