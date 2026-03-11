InícioCidades DF
Acumulou de novo! Mega-Sena irá sortear R$ 65 milhões na quinta

Nenhum jogador levou o prêmio de R$ 60 milhões dessa vez

Acumulada, a bolada agora alcança R$ 65 milhões e será sorteada às 20h de quinta-feira (12/3) - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
É hora de tentar a sorte mais uma vez! A Caixa Econômica Federal realizou, na terça-feira (10/3), o sorteio dos seis números cobiçados do concurso 2982 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 60 milhões, mas não houve vencedor. Acumulada, a bolada agora alcança R$ 65 milhões e será sorteada às 20h de quinta-feira (12/3).

O concurso 2982 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e sorteou os números 2, 35, 41, 46, 49 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Apesar de ninguém ter levado a grande bolada, dois jogadores do Distrito Federal acertaram a quina, levando R$ 87.399,64 junto das outras 25 apostas que acertaram a quina em outros lugares do país.

Como apostar na Mega

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para levar o prêmio total, a apostador precisa acertar os seis números do volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

postado em 11/03/2026 10:37
