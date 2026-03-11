Acumulou de novo! Mega-Sena irá sortear R$ 65 milhões na quinta

É hora de tentar a sorte mais uma vez! A Caixa Econômica Federal realizou, na terça-feira (10/3), o sorteio dos seis números cobiçados do concurso 2982 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 60 milhões, mas não houve vencedor. Acumulada, a bolada agora alcança R$ 65 milhões e será sorteada às 20h de quinta-feira (12/3).
O concurso 2982 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e sorteou os números 2, 35, 41, 46, 49 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Apesar de ninguém ter levado a grande bolada, dois jogadores do Distrito Federal acertaram a quina, levando R$ 87.399,64 junto das outras 25 apostas que acertaram a quina em outros lugares do país.
