BYD traz supercarregador elétrico a Brasília e reforça aposta na Denza

Ao lado de executivos da BYD, Ibaneis corta a faixa que simboliza a inauguração da nova concessionária do grupo Saga em Brasília - (crédito: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

A BYD escolheu Brasília para estrear no país o novo sistema de supercarregamento, o Flash Charging, capaz de recuperar 1,5km de autonomia por segundo. Na prática, o equipamento pode gerar cerca de 400km de alcance em apenas cinco minutos e levar a bateria de veículos elétricos a 100% em 8 minutos e 44 segundos, segundo a montadora. É o equivalente a um mega e meio por segundo.

O carregador será instalado na nova concessionária do Grupo Saga, inaugurada na noite desta terça-feira (10/3), nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. A solenidade reuniu executivos da operação brasileira da empresa, cerca de 300 convidados e o governador Ibaneis Rocha, que adquiriu um Denza B5, SUV eletrificado da marca premium da BYD com versões que começam em R$ 436 mil. "Vou testar o carro a partir de amanhã", disse o governador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Denza B5, uma das apostas da marca para o mercado de luxo em Brasília (foto: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

Ibaneis detalhou a política de conceder isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros veículos elétricos e/ou híbridos, comprados em lojas e concessionárias locais, na modalidade venda direta. "Nós abrimos mão de R$ 186 milhões em IPVA, mas, ao mesmo tempo, incrementamos a arrecadação em R$ 860 milhões com o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias). Com isso, damos a pegada ecólogica que o mundo exige e geramos renda para o Estado. O futuro da nação passa pela descarbonização", afirmou Ibaneis, que durante o discurso não fez nenhum comentário sobre a crise Master-BRB.

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto, Brasília é um mercado estratégico para o crescimento da marca no país. "O nosso desempenho aqui é excelente. Lideramos no varejo e nosso investimento é todo voltado para crescer ainda mais."

O movimento ocorre em meio ao avanço da Denza, uma marca chinesa de veículos elétricos e híbridos de luxo, fundada em 27 de maio de 2010 como uma joint venture entre a BYD Auto e a Mercedes-Benz Group. A marca liderou o segmento premium em Brasília pelo segundo mês consecutivo, com quase 30% de participação, e iniciou operações no Rio de Janeiro já em 4º lugar, superando marcas tradicionais como Porsche e Audi.

No resultado nacional, o Denza B5 somou 124 unidades emplacadas e colocou a marca entre as 10 mais vendidas do segmento de luxo. A estratégia da BYD prevê ampliar a rede para 22 lojas no Brasil até o fim do ano, mirando consumidores de alto padrão em busca de veículos eletrificados.

"A estreia da Denza no Brasil superou nossas expectativas: lançar uma marca premium no país já é desafiador por si só, mas começar com grande sucesso, liderando mercados-chave e ultrapassando grandes players, mostra que a Denza já se tornou um desejo do consumidor. Desde o primeiro mês enxergamos essa demanda, comprovando que o brasileiro buscava uma nova assinatura que une elegância e tecnologia em um produto com acabamento altamente sofisticado", destaca Werner Schaal, diretor da Denza no Brasil.

Dados do Departamento de Trânsito (Detran-DF) indicam que capital federal registrou um aumento superior a 50% nos emplacamentos de veículos eletrificados em 2025, alcançando 24.787 unidades. Desse total, 8.162 são veículos 100% elétricos e 16.625 híbridos. Em comparação, 2024 teve 16.061 emplacamentos, com 6.549 elétricos e 9.512 híbridos.