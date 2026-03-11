Cigarro aceso em cima da cama provoca incêndio em casa no Paranoá

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 2h - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um cigarro aceso deixado sobre uma cama provocou um incêndio em uma residência durante a madrugada desta quarta-feira (11/3), no Condomínio Itapuã, Quadra 02, Conjunto N, no Paranoá. Apesar do susto, as chamas não se espalharam para os demais ambientes do imóvel e não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 2h e enviou três viaturas para atender à ocorrência. No local, os militares encontraram o incêndio concentrado em um único cômodo da residência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os socorristas realizaram o combate direto às chamas e conseguiram controlar rapidamente o fogo. O incêndio foi debelado antes que pudesse se alastrar para outros cômodos da casa.

Após a extinção das chamas e a verificação de segurança do local, os bombeiros confirmaram que não havia vítimas. Os danos ficaram restritos à cama onde o cigarro teria sido deixado aceso e a uma parte do encanamento do imóvel.

Depois do atendimento, a residência foi deixada sob responsabilidade do proprietário.