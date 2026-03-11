Obituário: 49 funerais no DF nesta quarta-feira (11/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/3):
Campo da Esperança
- Adão Cirilo da Costa, 84 anos
- Audaci da Silva Calixto, 73 anos
- Carlos Alberto Carvalho, 83 anos
- Eliane de Oliveira Gonçalves, 64 anos
- Francisco Carlos de Carvalho, 89 anos
- Geni Ferreira Maranhão, 89 anos
- Gilberto dos Santos Seppa, 69 anos
- Gilson Antônio de Barros, 65 anos
- Ismênia de Moura Santos Albano, 88 anos
- Maria Jani da Silva Souza, 66 anos
- Maria Lúcia Lira dos Santos Souza, 65 anos
- Mariana Barbosa da Costa Alves, 47 anos
- Mozart Hamilton Bueno, 85 anos
- Natália de Sousa, 85 anos
- Ruth Caixeta Borges Fernandes, 86 anos
- Sônia Maria Rebouças de Castro, 61 anos
Taguatinga
- Albanisa Maria Correa
- Amarildo Bezerra da Silva
- Auriane Rodrigues de Freitas
- Bertha Rosa da Conceição
- Elza Maria de Oliveira
- Eraldo Martins de Britto
- Francisco Chagas do Nascimento
- Genadir de Sousa Leite
- Gleisson Charles Nascimento do e
- José Tomas da Silva
- Leandro Ferreira Lira
- Luiz Gustavo Vieira de Souza Araújo
- Núbia Santos de Azevedo
Gama
- Carlos Alexandre Martins da Silva Santos, 35 anos
- Edson Bispo de Almeida, 64 anos
- Felipe Santos, 83 anos
- Guthemberg de Oliviera Brasil, 57 anos
- José Gonçalves da Silva, 80 anos
- José Ribeiro Maia, 61 anos
- Lourdes Nervino de Souza, 82 anos
- Luiz Fonseca Melo, 83 anos
- Raimundo Nonato Almeida, 78 anos
- Raul Alves do Nascimento, 81 anos
Planaltina
- Leandro Silva de Jesus, 40 anos
- Luana Moreira Marques, 41 anos
- Maitê Vieira Rodrigues, 3 anos
Brazlândia
- Sebastião Fernandes Sobrinho, 56 anos
Sobradinho
- Amadeus Batista Gomes, 91 anos
- Luiz Augusto da Silva, 51 anos
Jardim Metropolitano
- Carlos Alberto Coutinho Filho, 74 anos
- Celia Aparecida Carvalho Grigio, 75 anos
- Maria dos Santos Batista, 67 anos (cremação)
- Sandra Lima Ferreira, 83 anos (cremação)
postado em 11/03/2026 17:53 / atualizado em 11/03/2026 17:55