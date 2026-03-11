InícioCidades DF
Obituário: 49 funerais no DF nesta quarta-feira (11/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 11 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/3):

Campo da Esperança

  • Adão Cirilo da Costa, 84 anos
  • Audaci da Silva Calixto, 73 anos
  • Carlos Alberto Carvalho, 83 anos
  • Eliane de Oliveira Gonçalves, 64 anos
  • Francisco Carlos de Carvalho, 89 anos
  • Geni Ferreira Maranhão, 89 anos
  • Gilberto dos Santos Seppa, 69 anos
  • Gilson Antônio de Barros, 65 anos
  • Ismênia de Moura Santos Albano, 88 anos
  • Maria Jani da Silva Souza, 66 anos
  • Maria Lúcia Lira dos Santos Souza, 65 anos
  • Mariana Barbosa da Costa Alves, 47 anos
  • Mozart Hamilton Bueno, 85 anos
  • Natália de Sousa, 85 anos
  • Ruth Caixeta Borges Fernandes, 86 anos
  • Sônia Maria Rebouças de Castro, 61 anos

Taguatinga

  • Albanisa Maria Correa
  • Amarildo Bezerra da Silva
  • Auriane Rodrigues de Freitas
  • Bertha Rosa da Conceição
  • Elza Maria de Oliveira
  • Eraldo Martins de Britto
  • Francisco Chagas do Nascimento
  • Genadir de Sousa Leite
  • Gleisson Charles Nascimento do e
  • José Tomas da Silva
  • Leandro Ferreira Lira
  • Luiz Gustavo Vieira de Souza Araújo
  • Núbia Santos de Azevedo

Gama

  • Carlos Alexandre Martins da Silva Santos, 35 anos
  • Edson Bispo de Almeida, 64 anos
  • Felipe Santos, 83 anos
  • Guthemberg de Oliviera Brasil, 57 anos
  • José Gonçalves da Silva, 80 anos
  • José Ribeiro Maia, 61 anos
  • Lourdes Nervino de Souza, 82 anos
  • Luiz Fonseca Melo, 83 anos
  • Raimundo Nonato Almeida, 78 anos
  • Raul Alves do Nascimento, 81 anos

Planaltina

  • Leandro Silva de Jesus, 40 anos
  • Luana Moreira Marques, 41 anos
  • Maitê Vieira Rodrigues, 3 anos

Brazlândia

  • Sebastião Fernandes Sobrinho, 56 anos

Sobradinho

  • Amadeus Batista Gomes, 91 anos
  • Luiz Augusto da Silva, 51 anos

Jardim Metropolitano

  • Carlos Alberto Coutinho Filho, 74 anos
  • Celia Aparecida Carvalho Grigio, 75 anos
  • Maria dos Santos Batista, 67 anos (cremação)
  • Sandra Lima Ferreira, 83 anos (cremação)

