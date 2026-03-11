Obituário: 49 funerais no DF nesta quarta-feira (11/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/3):

Campo da Esperança

Adão Cirilo da Costa, 84 anos



Audaci da Silva Calixto, 73 anos



Carlos Alberto Carvalho, 83 anos



Eliane de Oliveira Gonçalves, 64 anos



Francisco Carlos de Carvalho, 89 anos



Geni Ferreira Maranhão, 89 anos



Gilberto dos Santos Seppa, 69 anos



Gilson Antônio de Barros, 65 anos



Ismênia de Moura Santos Albano, 88 anos



Maria Jani da Silva Souza, 66 anos



Maria Lúcia Lira dos Santos Souza, 65 anos



Mariana Barbosa da Costa Alves, 47 anos



Mozart Hamilton Bueno, 85 anos



Natália de Sousa, 85 anos



Ruth Caixeta Borges Fernandes, 86 anos



Sônia Maria Rebouças de Castro, 61 anos

Taguatinga

Albanisa Maria Correa



Amarildo Bezerra da Silva



Auriane Rodrigues de Freitas



Bertha Rosa da Conceição



Elza Maria de Oliveira



Eraldo Martins de Britto



Francisco Chagas do Nascimento



Genadir de Sousa Leite



Gleisson Charles Nascimento do e



José Tomas da Silva



Leandro Ferreira Lira



Luiz Gustavo Vieira de Souza Araújo



Núbia Santos de Azevedo

Gama

Carlos Alexandre Martins da Silva Santos, 35 anos



Edson Bispo de Almeida, 64 anos



Felipe Santos, 83 anos



Guthemberg de Oliviera Brasil, 57 anos



José Gonçalves da Silva, 80 anos



José Ribeiro Maia, 61 anos



Lourdes Nervino de Souza, 82 anos



Luiz Fonseca Melo, 83 anos



Raimundo Nonato Almeida, 78 anos



Raul Alves do Nascimento, 81 anos

Planaltina

Leandro Silva de Jesus, 40 anos



Luana Moreira Marques, 41 anos



Maitê Vieira Rodrigues, 3 anos

Brazlândia

Sebastião Fernandes Sobrinho, 56 anos

Sobradinho

Amadeus Batista Gomes, 91 anos



Luiz Augusto da Silva, 51 anos

Jardim Metropolitano

Carlos Alberto Coutinho Filho, 74 anos



Celia Aparecida Carvalho Grigio, 75 anos



Maria dos Santos Batista, 67 anos (cremação)



Sandra Lima Ferreira, 83 anos (cremação)