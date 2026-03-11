Faculdade Mackenzie oferece apoio jurídico a mulheres em vulnerabilidade

Clínica também contribuirá para a formação prática dos estudantes - (crédito: Davi Cruz/CB)

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília realizou o lançamento da Clínica Elas por Elas, projeto criado em comemoração ao Mês das Mulheres com foco no acolhimento, orientação e fortalecimento feminino. A iniciativa anunciada nesta quarta-feira (11/3), visa oferecer apoio jurídico, emocional e institucional a mulheres da comunidade acadêmica e da sociedade em geral que se encontrem em situação de vulnerabilidade.

A Clínica Elas por Elas vai funcionar como um espaço permanente dedicado ao atendimento e orientação de mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade. O projeto está vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica e ao Laboratório Jurídico da faculdade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além do atendimento à comunidade, a clínica também contribuirá para a formação prática dos estudantes, que terão contato direto com demandas reais e poderão participar das atividades supervisionadas.

Segundo o diretor-geral da faculdade Mackenzie, Dr. Josimar Santos Rosa, a criação da clínica atende a uma demanda que existia dentro da faculdade. “O laboratório jurídico foi estruturado em diversas frentes de atuação. Havia o desejo de desenvolver uma iniciativa específica voltada para o atendimento de mulheres”, explicou.

De acordo com o gestor da instituição, a clínica surge como um campo de atendimento voltado às mulheres em situação de vulnerabilidade que buscam garantir e resguardar seus direitos em diferentes áreas. “É um passo fantástico para o desenvolvimento do trabalho dentro da formação acadêmica”, afirmou.

Dr. Josimar Santos Rosa destacou ainda que a iniciativa está alinhada aos valores da instituição. “A proposta reflete a tradição da faculdade e o compromisso com projetos que promovam impacto social e cuidado com o próximo”, acrescentou.

A programação reuniu especialistas do direito e representantes de instituições que atuam na defesa dos direitos das mulheres. Entre elas a advogada Gabriela Manssur, presidente do Instituto Justiça de Saia e idealizadora do Projeto Justiceiras; a professora e advogada Juliana Daher Delfino Tesolin, coordenadora da Clínica Jurídica Elas por Elas; a defensora pública Rafaela Mitre, coordenadora do Núcleo da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal; a advogada Maria Augusta Palhares Ribeiro, co-fundadora do coletivo Amigas da Corte; a advogada Julia da Baére, co-fundadora e presidente da Associação Elas Pedem Vista; e a advogada Nildete Santana, diretora da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal.