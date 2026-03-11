Pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima do ex-marido

Comoção e pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima de feminicídio em Planaltina - (crédito: Paulo Gontijo/CB)

Cerca de 60 pessoas se reuniram na tarde desta quarta-feira (11/3), no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina, para se despedir da manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, assassinada na última segunda-feira (9/3). Luana é a terceira vítima de feminicídio registrada em 2026 no Distrito Federal.

A cerimônia foi marcada por muita emoção e desespero entre familiares e amigos, que choravam e gritavam durante o velório. “Ela não merecia”, gritou uma pessoa.

Familiares e amigos vestiam camisetas brancas estampadas com o rosto de Luana. Acima da foto, uma palavra resumia o sentimento de quem estava no local: “justiça”.

O autor do crime é o ex-marido da vítima, Wellington de Rezende Silva, 43, que confessou o assassinato à polícia na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina. Na tarde de terça-feira (10/3), a Justiça do Distrito Federal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Luana trabalhava como manicure em um salão de Sobradinho. Ela deixa dois filhos maiores de idade, que moravam com Wellington, uma filha menor de idade, que vivia com ela em Sobradinho, e um neto.

