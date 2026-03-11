InícioCidades DF
FEMINICÍDIO

Pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima do ex-marido

Luana Moreira Marques, 41 anos, foi morta pelo ex-marido em Planaltina. Familiares e amigos se despediram em meio a choro e gritos de dor

Comoção e pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima de feminicídio em Planaltina - (crédito: Paulo Gontijo/CB)
Comoção e pedidos de justiça marcam enterro de manicure vítima de feminicídio em Planaltina - (crédito: Paulo Gontijo/CB)

Cerca de 60 pessoas se reuniram na tarde desta quarta-feira (11/3), no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina, para se despedir da manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, assassinada na última segunda-feira (9/3). Luana é a terceira vítima de feminicídio registrada em 2026 no Distrito Federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A cerimônia foi marcada por muita emoção e desespero entre familiares e amigos, que choravam e gritavam durante o velório. “Ela não merecia”, gritou uma pessoa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Familiares e amigos vestiam camisetas brancas estampadas com o rosto de Luana. Acima da foto, uma palavra resumia o sentimento de quem estava no local: “justiça”.

O autor do crime é o ex-marido da vítima, Wellington de Rezende Silva, 43, que confessou o assassinato à polícia na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina. Na tarde de terça-feira (10/3), a Justiça do Distrito Federal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Luana trabalhava como manicure em um salão de Sobradinho. Ela deixa dois filhos maiores de idade, que moravam com Wellington, uma filha menor de idade, que vivia com ela em Sobradinho, e um neto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 11/03/2026 16:13
SIGA
x