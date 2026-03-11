Musical sobre Chico Xavier estreia em Brasília nesta sexta-feira

O musical O Anjo das Escritas Iluminadas chega a Brasília nesta sexta-feira (13/3) para celebrar a vida e o legado do médium Chico Xavier. - (crédito: Reprodução/Flipar)

O musical O anjo das escritas iluminadas estréia em Brasília nesta sexta-feira (13/3) para celebrar a vida e o legado do médium Chico Xavier. O espetáculo apresenta uma narrativa emocionante que percorre momentos marcantes da trajetória de Francisco Cândido Xavier, figura central do espiritismo brasileiro.

A apresentação será realizada pelo Teatro Vida da Comunhão Espírita de Brasília que possui o elenco 100% brasiliense, valorizando o talento local e dando oportunidades para artistas da capital federal.

A história acompanha desde a infância humilde do médium, quando relatava ter visões espirituais, até o reconhecimento nacional por suas mais de 450 obras psicografadas. O espetáculo também aborda o impacto das cartas atribuídas ao médium, que teriam levado conforto a famílias brasileiras após a perda de entes queridos.

Com ingressos a partir de R$80 reais, o musical está disponível até domingo (15), revelando como suas cartas devolveram esperanças as famílias e ajudou diversos processos judiciais. Eleito "O Maior Brasileiro de Todos os Tempos", concurso do SBT realizado em 2012, e indicado duas vezes ao Nobel da Paz, Chico dedicou sua vida inteira à prática do amor incondicional e da caridade.

Suas obras e entrevistas ajudaram o espiritismo a se consolidar em um país majoritariamente católico. Os livros venderam mais de 50 milhões de exemplares e os direitos autorais foram destinados a instituições de caridade. A peça promete homenagear de forma sensível e inspiradora a vida de Chico.

SERVIÇO

Quando: 13, 14 e 15 de março

Horários: Sexta-feira: 20h

Sábado e Domingo: 16h e 20h

Local:: Teatro Nacional Rodrigo Santoro (Sala Martins Pena)

Ingressos: Via Sympla (CLIQUE AQUI).





*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe