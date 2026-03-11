Musical sobre Chico Xavier estreia em Brasília nesta sexta-feira

O musical O anjo das escritas iluminadas estréia em Brasília nesta sexta-feira (13/3) para celebrar a vida e o legado do médium Chico Xavier. O espetáculo apresenta uma narrativa emocionante que percorre momentos marcantes da trajetória de Francisco Cândido Xavier, figura central do espiritismo brasileiro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A apresentação será realizada pelo Teatro Vida da Comunhão Espírita de Brasília que possui o elenco 100% brasiliense, valorizando o talento local e dando oportunidades para artistas da capital federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A história acompanha desde a infância humilde do médium, quando relatava ter visões espirituais, até o reconhecimento nacional por suas mais de 450 obras psicografadas. O espetáculo também aborda o impacto das cartas atribuídas ao médium, que teriam levado conforto a famílias brasileiras após a perda de entes queridos.
Com ingressos a partir de R$80 reais, o musical está disponível até domingo (15), revelando como suas cartas devolveram esperanças as famílias e ajudou diversos processos judiciais. Eleito "O Maior Brasileiro de Todos os Tempos", concurso do SBT realizado em 2012, e indicado duas vezes ao Nobel da Paz, Chico dedicou sua vida inteira à prática do amor incondicional e da caridade.
Suas obras e entrevistas ajudaram o espiritismo a se consolidar em um país majoritariamente católico. Os livros venderam mais de 50 milhões de exemplares e os direitos autorais foram destinados a instituições de caridade. A peça promete homenagear de forma sensível e inspiradora a vida de Chico.
SERVIÇO
Quando: 13, 14 e 15 de março
Horários: Sexta-feira: 20h
Sábado e Domingo: 16h e 20h
Local:: Teatro Nacional Rodrigo Santoro (Sala Martins Pena)
Ingressos: Via Sympla (CLIQUE AQUI).
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe