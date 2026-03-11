Venda de arma de fogo termina com esfaqueamento; PCDF procura autor

A negociação da compra de uma arma de fogo terminou com uma tentativa de homicídio em Taguatinga Norte. Athila dos Santos Borges, 21 anos, é procurado pela Polícia Civil (PCDF) por esfaquear um homem de 51 anos dentro do carro, na QNL 02, em 6 de fevereiro.

O caso foi investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Inicialmente, em depoimento à polícia, o homem contou ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio ao dar carona para uma pessoa. Alegou que conduzia o carro, quando foi esfaqueado pelo autor, que estaria no banco de trás do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas a versão tornou-se inconsistente no decorrer da apuração. Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, a dinâmica do crime aponta que Athila e a vítima negociavam a venda da arma dentro do carro. Durante a transação, o suspeito teria desconfiado de que o motorista ficaria com o dinheiro sem entregar o armamento. Diante da suspeita de golpe, ele sacou uma faca e desferiu os golpes.

Athila foi indiciado por homicídio tentado qualificado e está foragido. A PCDF divulgou a foto do autor e pede que a população ligue para o número 197 caso tenha informações sobre o paradeiro do suspeito.

