InícioCidades DF
Ceilândia

PM é esfaqueado na perna durante abordagem a morador em situação de rua

O caso ocorreu na tarde deste domingo (8/3), por volta das 16h, no Setor O, em Ceilândia

Enquanto era algemado, o suspeito sacou uma faca e desferiu contra um do PMs - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)
Enquanto era algemado, o suspeito sacou uma faca e desferiu contra um do PMs - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Um policial militar do DF foi esfaqueado na perna durante uma abordagem a um homem em situação de rua. O caso ocorreu na tarde deste domingo (8/3), por volta das 16h, no Setor O, em Ceilândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a Polícia Militar, o morador de rua estaria ameaçando pessoas com uma faca. Quando os policiais chegaram, localizaram o suspeito e deram voz de prisão. A princípio, ele colaborou. No entanto, enquanto era algemado, sacou uma faca e desferiu contra um do PMs. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os outros militares reagiram e efetuaram dois tiros no suspeito. O sargento foi atingido na perna e passa bem. Já o morador de rua passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/03/2026 22:30
SIGA
x