PM é esfaqueado na perna durante abordagem a morador em situação de rua

Enquanto era algemado, o suspeito sacou uma faca e desferiu contra um do PMs - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Um policial militar do DF foi esfaqueado na perna durante uma abordagem a um homem em situação de rua. O caso ocorreu na tarde deste domingo (8/3), por volta das 16h, no Setor O, em Ceilândia.

Segundo a Polícia Militar, o morador de rua estaria ameaçando pessoas com uma faca. Quando os policiais chegaram, localizaram o suspeito e deram voz de prisão. A princípio, ele colaborou. No entanto, enquanto era algemado, sacou uma faca e desferiu contra um do PMs.

Os outros militares reagiram e efetuaram dois tiros no suspeito. O sargento foi atingido na perna e passa bem. Já o morador de rua passou por uma cirurgia e não corre risco de morte.



