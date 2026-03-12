Agências do Trabalhador oferecem 666 vagas nesta quinta-feira (12/3)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 666 vagas de emprego nesta quinta-feira (12/3). Entre as oportunidades, o maior salário oferecido é de R$ 3,8 mil para o cargo de mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires.

Também estão entre os destaques 50 vagas para servente de obras em Samambaia Sul, além de 40 oportunidades para montador na mesma região. Há ainda 40 postos para ajudante de açougueiro e outros 40 para atendente de padaria, ambos sem local fixo de trabalho. Nessas funções, a remuneração ultrapassa R$ 1,7 mil.

Os interessados em participar dos processos seletivos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado para futuras oportunidades, já que a plataforma cruza o perfil dos trabalhadores com as demandas apresentadas pelas empresas.