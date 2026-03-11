Brasília Basquete se impõe fora de casa e derrota o Fortaleza no NBB

A marcação do Brasília Basquete se impôs do início ao fim na casa do Fortaleza em mais um triunfo no Novo Basquete Brasil sob o olhar atento do técnico Dedé Barbosa - (crédito: @carlosroosewelt)

O Brasília Basquete iniciou a expedição pela Região Nordeste com vitória. Na noite desta quarta-feira, os Extraterrestres derrotaram o Fortaleza por 81 x 49 no Centro de Formação Olímpica, na capital cearense. Dominante do início ao fim da partida, os Extraterrestres alcançaram a 22ª vitória em 30 apresentações nesta temporada e seguem na briga para encerrar a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) entre os quatro melhores.

Von Haydin comandou o ritmo da partida desde o início. Cestinha da partida com 23 pontos, ele acelerou a cadência do Brasília Basquete com a vitória parcial de 24 x 14 no primeiro quarto. A segunda parcial da trupe comandada pelo técnico Dedé Barbosa — um dos eleitos para ser técnico do Jogo das Estrelas —, foi praticamente impecável: 15 x 4. As equipes saíram para o intervalo com triunfo da equipe do DF por 62 x 43.

A intensidade do Brasília Basquete baixou no terceiro quarto. O Fortaleza esboçou uma reação e fechou o período com uma vantagem de dois pontos por 23 x 21. O último quarto devolveu imponência ao time candango. Os Extraterrestres não deixaram o adversário respirar, ganharam por 21 x 8 e consumaram o triunfo por 81 x 49.

O Brasília Basquete volta à quadra neste sábado contra o Unifacisa, às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. Na sequência, o time retornará ao Distrito Federal para uma série de três duelos contra duas equipes paulistas e uma carioca nos próximos dias 20, 23 e 25: Corinthians, Mogi Basquete e Flamengo.

Jogo das Estrelas

Dedé Barbosa comandará o Time Cristiano Felício no evento marcado para o próximo dia 28 no Ginásio do Ibirapuera, em Sâo Paulo. "É sempre uma sensação prazerosa participar deste evento e ter esse reconhecimento por meio de uma votação do nosso meio. Poder representar os técnicos do NBB é uma grande satisfação para mim. Acredito que esta oportunidade também se deu devido ao crescimento do Brasília Basquete. São os resultados dentro e fora de quadra que abrem oportunidades", afirmou o técnico.

Ele também valorizou a oportunidade de comandar um jogador internacional com passagem pelo Chicago Bulls na NBA. "Será um prazer comandar o Cristiano. Ele veio fortalecer muito a nossa liga. É dominante e com uma grande capacidade e experiência internacional". Mesmo com pouco tempo de preparação, ele acredita que o entrosamento deve surgir naturalmente. "Acredito que os próprios jogadores escolhidos já vão ter essa essência de grupo entre eles, então vai ser um encaixe natural", comentou.