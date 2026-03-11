Fonoaudiólogo é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra criança de quatro anos

Um fonoaudiólogo, de 37 anos, investigado por estupro de vulnerável contra uma menina de quatro anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (11/3). As investigações apontam que o crime teria ocorrido em dezembro de 2025, durante um dos atendimentos que o homem fazia à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O suspeito trabalhava em uma clínica que prestava atendimento especializado a crianças autistas. A polícia afirmou que, em dezembro de 2025, o autor teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal — quando não há penetração — com a vítima. A vulnerabilidade da criança é acentuada por conta do diagnóstico de TEA não verbal, o que dificultaria a comunicação do fato.

A mãe ainda afirmou que, depois desse atendimento em específico, a menina saiu do consultório “em crise”, o que acendeu um alerta. Ao realizar a troca de fraldas da filha, a mãe percebeu a presença de um fio de cabelo que não parecia com os da menina. A mãe ainda conta que, enquanto trocava a fralda, a menina tocava as partes íntimas, como se quisesse indicar alguma coisa.

Com os sinais que a filha deu, a mãe procurou a polícia no mesmo dia do ocorrido e apresentou o fio de cabelo que tinha encontrado no corpo da criança e as roupas que a criança estava vestindo durante a consulta. A polícia realizou exames periciais para confirmar a suspeita, constatando a presença de espermatozoides nas roupas.

Na operação que resultou na prisão do homem, comandada pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 21ª DP (Taguatinga Sul), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.

A delegada responsável pelo caso, Elizabeth Frade, afirmou que o trabalho de investigação e perícia continua. “Na casa dele, foram apreendidos aparelho celular, computador, pen drives e material genético para confirmar ou descartar as suspeitas”, disse. A delegada também comentou que a clínica onde o suspeito trabalhava também passou por perícia. “Investigamos a sala onde ele fazia os atendimentos e o armário de uso pessoal dele, onde também encontramos a presença de diversos pontos contendo material genético que será analisado", acrescentou.

O suspeito está preso de forma temporária (30 dias). “Esses materiais foram coletados e serão encaminhados para os laboratórios da Polícia Civil, onde serão analisados. As investigações irão prosseguir e esperar os resultados periciais”, complementou a delegada.