PF investiga desvio milionário no Conselho de Biomedicina e cumpre mandados no DF - (crédito: Divulgação / Polícia Federal)

Uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Conselho Federal de Biomedicina é alvo de investigação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (12/3). Somente no Distrito Federal foram cumpridos oito dos 28 mandados da chamada Operação Risco Biológico, realizada também nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais.

As apurações indicam a possível existência de um esquema envolvendo contratos irregulares, com pagamentos feitos sem a execução dos serviços supostamente prestados, o que pode configurar desvio de recursos da autarquia.

Segundo a PF, a investigação teve início após denúncias de irregularidades nas contratações do conselho, no começo de 2024. Entre as suspeitas estão procedimentos sem respaldo legal, admissões de funcionários sem concurso público e fraudes em processos licitatórios.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, dois investigados foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo — um em Ribeirão Preto (SP) e outro em João Monlevade (MG).

Eles poderão responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

Até a publicação desta nota, bens que ultrapassam R$ 40 milhões, pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas, haviam sido bloqueados por ordem judicial.

*Com informações da Polícia Federal do Distrito Federal