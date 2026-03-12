Motociclista fica ferido após colisão na descida da Ponte do Bragueto

Um motociclista ficou ferido após colisão com um caminhão de carga, de cor branca, e um veículo de autoescola. O sinistro de trânsito ocorreu nesta quinta-feira (12/3), na descida da Ponte do Bragueto, no sentido Asa Norte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência e mobilizou duas viaturas para o atendimento. Após a avaliação inicial, a vítima apresentava escoriações. Seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar para vítimas de trauma, o motociclista foi estabilizado e transportado, consciente e orientado, para uma unidade hospitalar da região para avaliação médica mais detalhada.

Durante o atendimento, duas das três faixas precisaram ser parcialmente interditadas, o que causou impacto no trânsito da via, devido o grande fluxo de veículos que se deslocavam no mesmo sentido naquele horário. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.