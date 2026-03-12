É hoje! Mega-sena sorteia R$ 65 milhões nesta quinta-feira (12)

É dia de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realiza hoje, quinta-feira (12/3), o sorteio dos R$ 65 milhões que podem transformar um apostador em milionário no concurso nº 2982 da Mega-Sena.
O prêmio anterior para quem cravasse todas as seis dezenas era de R$ 60 milhões, mas não houve vencedor. Agora, os jogadores tem novamente a oportunidade de apostar por um prêmio ainda maior. Os resultados serão transmitidos às 20h no canal do YouTube da Caixa Econômica.
O concurso anterior sorteou os números 2, 35, 41, 46, 49 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Apesar de ninguém ter levado a grande bolada, dois jogadores do Distrito Federal acertaram a quina, levando, cada um, R$ 87.399,64 para casa.