É hoje! Mega-sena sorteia R$ 65 milhões nesta quinta-feira (12)

É dia de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realiza hoje, quinta-feira (12/3), o sorteio dos R$ 65 milhões que podem transformar um apostador em milionário no concurso nº 2982 da Mega-Sena.

O prêmio anterior para quem cravasse todas as seis dezenas era de R$ 60 milhões, mas não houve vencedor. Agora, os jogadores tem novamente a oportunidade de apostar por um prêmio ainda maior. Os resultados serão transmitidos às 20h no canal do YouTube da Caixa Econômica.

O concurso anterior sorteou os números 2, 35, 41, 46, 49 e 58. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. Apesar de ninguém ter levado a grande bolada, dois jogadores do Distrito Federal acertaram a quina, levando, cada um, R$ 87.399,64 para casa.

Como apostar na Mega

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena . Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para levar o prêmio total, a apostador precisa acertar os seis números do volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana: às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.