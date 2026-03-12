Operação contra traficantes do DF prende 17 pessoas e encontra 12 armas

A operação Drible Sujo, desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central) na manhã desta quinta-feira (12/3), resultou na apreensão de 12 armas de fogo, milhares de munições, uma vasta quantidade de drogas e na prisão preventiva de 17 alvos. Outras quatro pessoas foram detidas em flagrante.

Os armamentos foram encontrados nos endereços alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão. A vasta quantidade intrigou a polícia, que dará continuidade às investigações. “É claro que tem um cunho profissional por parte do grupo criminoso”, afirmou o delegado-chefe da 5ª DP, Welington Barros Pereira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO













Entre os presos estão traficantes suspeitos de receberem cargas de drogas vindas de São Paulo. No DF, os entorpecentes eram revendidos a traficantes locais. De acordo com a polícia, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo fornecimento e distribuição de drogas, logística de transporte, armazenamento de entorpecentes e movimentação financeira destinada à ocultação dos valores obtidos com a atividade ilícita.

Mais de 150 policiais cumpriram as ordens judiciais nas cidades de Samambaia, Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Taguatinga, Candangolândia, Brazlândia e Gama, no Distrito Federal, além de regiões do Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia contabilizava os materiais apreendidos, incluindo drogas, armas, dinheiro e celulares. Até a última atualização dessa reportagem, as equipes contabilizavam a quantidade de drogas apreendida.