Operação contra traficantes do DF prende 17 pessoas e encontra 12 armas

Os armamentos foram encontrados nos endereços alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão

Ação coibiu empreitada de traficantes no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Ação coibiu empreitada de traficantes no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A operação Drible Sujo, desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central) na manhã desta quinta-feira (12/3), resultou na apreensão de 12 armas de fogo, milhares de munições, uma vasta quantidade de drogas e na prisão preventiva de 17 alvos. Outras quatro pessoas foram detidas em flagrante.

Os armamentos foram encontrados nos endereços alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão. A vasta quantidade intrigou a polícia, que dará continuidade às investigações. “É claro que tem um cunho profissional por parte do grupo criminoso”, afirmou o delegado-chefe da 5ª DP, Welington Barros Pereira.

  • Munições guardadas em casa
    Munições guardadas em casa PCDF/Divulgação
  • Armas apreendidas
    Armas apreendidas PCDF/Divulgação
  • Ação coibiu empreitada de traficantes no DF
    Ação coibiu empreitada de traficantes no DF Ed Alves/CB/D.A Press
  • Dezessete pessoas foram presas
    Dezessete pessoas foram presas Ed Alves/CB/D.A Press
  • Operação ocorreu nesta quinta-feira
    Operação ocorreu nesta quinta-feira Ed Alves/CB/D.A Press

Entre os presos estão traficantes suspeitos de receberem cargas de drogas vindas de São Paulo. No DF, os entorpecentes eram revendidos a traficantes locais. De acordo com a polícia, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo fornecimento e distribuição de drogas, logística de transporte, armazenamento de entorpecentes e movimentação financeira destinada à ocultação dos valores obtidos com a atividade ilícita.

Mais de 150 policiais cumpriram as ordens judiciais nas cidades de Samambaia, Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Taguatinga, Candangolândia, Brazlândia e Gama, no Distrito Federal, além de regiões do Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia contabilizava os materiais apreendidos, incluindo drogas, armas, dinheiro e celulares. Até a última atualização dessa reportagem, as equipes contabilizavam a quantidade de drogas apreendida.

 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/03/2026 14:23 / atualizado em 12/03/2026 14:34
