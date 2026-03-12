Lote residencial vira entreposto de drogas, e dois são presos no Recanto das Emas

Policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) encontraram um depósito de drogas que funcionava em um lote residencial, na Quadra 509. Um homem e uma mulher foram presos e mais de 7kg de entorpecentes foram apreendidos.

A operação ocorreu nessa quarta-feira (11/3) após a polícia receber denúncias sobre um lote onde era feita a redistribuição de drogas na região. Identificou-se que a mulher suspeita morava em um barraco nos fundos do terreno e utilizava da casa à frente para o armazenamento das substâncias.

Segundo o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, enquanto monitoravam o endereço, os agentes viram um carro vermelho conduzido por um homem chegando ao local. Depois, ele sai com uma mochila. Durante a abordagem, os policiais encontraram porção de skunk, R$ 970 e um celular.

No lote, os policiais prenderam a mulher e encontraram sete tabletes de maconha, porções de haxixe, cinco sacos com skunk, três balanças de precisão, além de outros objetos para a venda ilícita. O Instituto de Criminalística indicou o total de 7,8kg de drogas.

Os investigados foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e permanecem à disposição do Judiciário.