Golpistas abordavam idosos na saída de bancos no chamado "golpe do paco"

Operação foi desencadeada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Um homem de 73 anos foi preso

Polícia divulgou as fotos dos suspeitos - (crédito: PCDF/Divulgação)
Polícia divulgou as fotos dos suspeitos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), deflagrou a operação Abutres contra um grupo criminoso especializado em aplicar golpes em idosos na saída de agências bancárias do Gama.

As investigações apontaram que os autores monitoravam as vítimas dentro dos bancos. Logo após as vítimas fazerem o saque, os criminosos as seguiam e aguardavam um momento oportuno para abordá-las.

Segundo o delegado William Ricardo, adjunto da 14ª DP, em diversas ocasiões, os criminosos aplicavam o chamado “golpe do paco”, deixando propositalmente um objeto cair próximo à vítima. Em seguida, aproximavam e ofereciam uma suposta recompensa pela honestidade da pessoa em devolver o
pertence. "Nesse momento, com a participação de outros comparsas, criavam uma situação de confusão e conseguiam subtrair o dinheiro recém-sacado. Quando o golpe não surtia efeito, os autores passavam a agir com violência para consumar o crime", afirmou.

Nessa quarta-feira (11/3), a PCDF prendeu um dos autores, um homem de 73 anos, e recuperou parte do dinheiro subtraído. "As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar
os demais envolvidos no esquema criminoso", completou o delegado. 

A polícia divulgou as fotos dos autores para possibilitar que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia. Denúncias podem ser feitas pelo número 197. 

postado em 12/03/2026 14:41
