Golpistas abordavam idosos na saída de bancos no chamado "golpe do paco"

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), deflagrou a operação Abutres contra um grupo criminoso especializado em aplicar golpes em idosos na saída de agências bancárias do Gama.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As investigações apontaram que os autores monitoravam as vítimas dentro dos bancos. Logo após as vítimas fazerem o saque, os criminosos as seguiam e aguardavam um momento oportuno para abordá-las.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o delegado William Ricardo, adjunto da 14ª DP, em diversas ocasiões, os criminosos aplicavam o chamado “golpe do paco”, deixando propositalmente um objeto cair próximo à vítima. Em seguida, aproximavam e ofereciam uma suposta recompensa pela honestidade da pessoa em devolver o
pertence. "Nesse momento, com a participação de outros comparsas, criavam uma situação de confusão e conseguiam subtrair o dinheiro recém-sacado. Quando o golpe não surtia efeito, os autores passavam a agir com violência para consumar o crime", afirmou.
Nessa quarta-feira (11/3), a PCDF prendeu um dos autores, um homem de 73 anos, e recuperou parte do dinheiro subtraído. "As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar
os demais envolvidos no esquema criminoso", completou o delegado.
A polícia divulgou as fotos dos autores para possibilitar que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia. Denúncias podem ser feitas pelo número 197.