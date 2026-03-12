InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 36 funerais no DF nesta quinta-feira (12/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 12 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (12/3):

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Campo da Esperança

  • Alessandro Moura Pastana, 51 anos
  • Andrea Rodrigues dos Santos, 51 anos
  • Benedita Mendes Ferreira, 93 anos
  • Cecília Magalhães Machado, menos de 1 ano
  • Douriane Bento Souto, 57 anos
  • Edvana Reis da Silva, 65 anos
  • Emília Muñoz Corrêa, 69 anos
  • Izabel Miranda da Silva Henriques, 15 anos
  • João Miguel Viana Boitrago, menos de 1 ano
  • Joaquina Neves Ferraz, 92 anos
  • Marcos Roberto Honda, 53 anos
  • Maria Luiza de Amorim, 66 anos
  • Maria Stela Barbosa Bernardo, 67 anos
  • Nildo de Morais Rodrigues, 33 anos
  • Teresa Câmara Lima, 78 anos
  • Terezinha Luiza de Souza Oliveira, 95 anos

Taguatinga

  • Ana Cláudia Santos da Silva, 56 anos
  • Anderson Neves dos Santos, 30 anos
  • Anderson Seabra Andrade, 53 anos
  • Jario Marques de Souza Silva, 55 anos
  • João Bosco da Silva Gomes, 63 anos
  • Judite Ribeiro Soares, 97 anos
  • Maria Abadia Pereira do Amaral, 76 anos
  • Maria da Conceição dos Santos Nascimento, 54 anos
  • Maria Dalva Vila Nova de Sousa, 59 anos
  • Maria Madalena Raposo de Melo, 78 anos
  • Severino Carlos de Lima, 62 anos

Gama

  • Maria Ângela da Silva, 64 anos
  • Maria Eduarda Chagas Dantas, menos de 1 ano
  • Miguel João da Silva, 83 anos
  • Rosalia Soares Melo, 83 anos

Planaltina

  • Maria Pires dos Santos, 94 anos
  • Severino Bezerra da Silva, 82 anos
  • Terezinha de Souza Brito, 85 anos

Brazlândia

  • José Ribeiro Lopes, 90 anos

Sobradinho

  • João Batista Martins, 81 anos

Saiba Mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/03/2026 17:25
SIGA
x