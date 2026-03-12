Obituário: 36 funerais no DF nesta quinta-feira (12/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (12/3):
Campo da Esperança
- Alessandro Moura Pastana, 51 anos
- Andrea Rodrigues dos Santos, 51 anos
- Benedita Mendes Ferreira, 93 anos
- Cecília Magalhães Machado, menos de 1 ano
- Douriane Bento Souto, 57 anos
- Edvana Reis da Silva, 65 anos
- Emília Muñoz Corrêa, 69 anos
- Izabel Miranda da Silva Henriques, 15 anos
- João Miguel Viana Boitrago, menos de 1 ano
- Joaquina Neves Ferraz, 92 anos
- Marcos Roberto Honda, 53 anos
- Maria Luiza de Amorim, 66 anos
- Maria Stela Barbosa Bernardo, 67 anos
- Nildo de Morais Rodrigues, 33 anos
- Teresa Câmara Lima, 78 anos
- Terezinha Luiza de Souza Oliveira, 95 anos
Taguatinga
- Ana Cláudia Santos da Silva, 56 anos
- Anderson Neves dos Santos, 30 anos
- Anderson Seabra Andrade, 53 anos
- Jario Marques de Souza Silva, 55 anos
- João Bosco da Silva Gomes, 63 anos
- Judite Ribeiro Soares, 97 anos
- Maria Abadia Pereira do Amaral, 76 anos
- Maria da Conceição dos Santos Nascimento, 54 anos
- Maria Dalva Vila Nova de Sousa, 59 anos
- Maria Madalena Raposo de Melo, 78 anos
- Severino Carlos de Lima, 62 anos
Gama
- Maria Ângela da Silva, 64 anos
- Maria Eduarda Chagas Dantas, menos de 1 ano
- Miguel João da Silva, 83 anos
- Rosalia Soares Melo, 83 anos
Planaltina
- Maria Pires dos Santos, 94 anos
- Severino Bezerra da Silva, 82 anos
- Terezinha de Souza Brito, 85 anos
Brazlândia
- José Ribeiro Lopes, 90 anos
Sobradinho
- João Batista Martins, 81 anos
