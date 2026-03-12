Obituário: 36 funerais no DF nesta quinta-feira (12/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (12/3):

Campo da Esperança

Alessandro Moura Pastana, 51 anos



Andrea Rodrigues dos Santos, 51 anos



Benedita Mendes Ferreira, 93 anos



Cecília Magalhães Machado, menos de 1 ano



Douriane Bento Souto, 57 anos



Edvana Reis da Silva, 65 anos



Emília Muñoz Corrêa, 69 anos



Izabel Miranda da Silva Henriques, 15 anos



João Miguel Viana Boitrago, menos de 1 ano



Joaquina Neves Ferraz, 92 anos



Marcos Roberto Honda, 53 anos



Maria Luiza de Amorim, 66 anos



Maria Stela Barbosa Bernardo, 67 anos



Nildo de Morais Rodrigues, 33 anos



Teresa Câmara Lima, 78 anos



Terezinha Luiza de Souza Oliveira, 95 anos

Taguatinga

Ana Cláudia Santos da Silva, 56 anos



Anderson Neves dos Santos, 30 anos



Anderson Seabra Andrade, 53 anos



Jario Marques de Souza Silva, 55 anos



João Bosco da Silva Gomes, 63 anos



Judite Ribeiro Soares, 97 anos



Maria Abadia Pereira do Amaral, 76 anos



Maria da Conceição dos Santos Nascimento, 54 anos



Maria Dalva Vila Nova de Sousa, 59 anos



Maria Madalena Raposo de Melo, 78 anos



Severino Carlos de Lima, 62 anos

Gama

Maria Ângela da Silva, 64 anos



Maria Eduarda Chagas Dantas, menos de 1 ano



Miguel João da Silva, 83 anos



Rosalia Soares Melo, 83 anos

Planaltina

Maria Pires dos Santos, 94 anos



Severino Bezerra da Silva, 82 anos



Terezinha de Souza Brito, 85 anos

Brazlândia

José Ribeiro Lopes, 90 anos

Sobradinho

João Batista Martins, 81 anos