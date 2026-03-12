PCDF prende falso corretor de imóveis por furtar apartamentos no Sudoeste

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (12/3), um homem investigado por cometer furtos em apartamentos no Sudoeste, no Distrito Federal. A ação foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito.

Segundo as investigações, o investigado se passava por corretor de imóveis para conseguir acesso aos edifícios. Depois de entrar nos prédios, ele contratava um chaveiro para abrir portas de outros apartamentos, que não estavam anunciados para venda ou locação.

Para evitar ser identificado, o falso corretor evitava circular por áreas equipadas com câmeras de segurança. Ele utilizava, principalmente, as escadas dos prédios, o que facilitava o deslocamento entre diferentes andares e unidades sem levantar suspeitas.

De acordo com a polícia, durante as ações criminosas, o homem furtou joias de alto valor, dólares e diversos equipamentos eletrônicos. O prejuízo causado às vítimas é estimado em mais de R$ 500 mil.

As apurações também indicaram que o suspeito mantinha nas redes sociais uma rotina de ostentação, com publicações mostrando viagens, roupas de grife e participação em eventos exclusivos, incluindo presença em camarote de corrida da Fórmula 1.

Após a prisão, ele foi levado para uma unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo o delegado-chefe da 3ª DP, Victor Dan, as investigações continuam para identificar outros possíveis furtos cometidos pelo suspeito e localizar eventuais vítimas.