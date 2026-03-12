Homem é esfaqueado dentro de restaurante comunitário em Brazlândia - (crédito: Agência Brasília)

Um homem em situação de rua, de 37 anos, foi esfaqueado no braço por um conhecido, também morador de rua e da mesma idade, dentro do restaurante comunitário localizado na Q 36, Conjunto I, na Vila São José, em Brazlândia, na tarde dessa quarta-feira (11/3).

Leia também: Incêndio atinge carro dentro da UnB e mobiliza bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada às 12h33 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima com hemorragia e ferimentos no antebraço esquerdo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após os primeiros atendimentos e curativo realizados ainda no local, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia (HRB), depois de regulação médica. Posteriormente, a vítima teve o antebraço esquerdo tratado, com uma pequena sutura, e recebeu alta médica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conteve o suspeito no local. Segundo a corporação, durante a abordagem, os policiais constataram que o homem portava uma arma branca, que foi apreendida. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A dinâmica do ocorrido não foi detalhada pelas autoridades e não há imagens do momento da agressão.