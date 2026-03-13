InícioCidades DF
CAPOTAGEM

Três pessoas são vítimas em capotagem no Lago Oeste nesta sexta (13/3)

Sinistro ocorreu na DF 001 e envolveu dois adultos e um bebê. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi prontamente acionado e enviou quatro viaturas ao local

Capotagem de Veículo na rodovia DF 001, Lago Oeste - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Capotagem de Veículo na rodovia DF 001, Lago Oeste - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Por João Pedro Zamora*—Um veículo capotou na rodovia DF 001, na região do Lago Oeste, na manhã desta sexta-feira (13/3) e envolveu uma família de três pessoas composta por dois adultos e um bebê, filho do casal.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi prontamente acionado e enviou quatro viaturas ao local. Os três indivíduos foram retirados conscientes do veículo e encaminhados à rede hospitalar local.

Ainda não se sabe a dinâmica do sinistro de trânsito.

Aguarde mais informações.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 10:45
