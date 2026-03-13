Servidor do Detran é investigado por fraudar sistema e clonar veículos

Um servidor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) é investigado por fraudar sistema de informações com dados falsos, falsidade ideológica e corrupção passiva. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito nesta sexta-feira (13/3), após comunicação formal do próprio órgão de trânsito. Até o momento, foi constatado que o servidor esteve diretamente vinculado a pelo menos sete procedimentos com algum tipo de irregularidade, sendo a maioria caminhões.

Segundo as investigações, o servidor teria realizado diversos procedimentos com indícios de fraude, como o primeiro emplacamento de caminhões e transferências de propriedade com dados falsos ou notas fiscais com divergências em relação às informações registradas nos sistemas oficiais. Em outros casos, foi constatado que veículos originais pertencentes a empresas de outros estados possuíam possíveis “dublês” cadastrados no sistema do Detran.

Além disso, os investigadores identificaram que determinados processos de emplacamento foram realizados fora do horário regular de expediente do servidor, além da ausência de digitalização de documentos obrigatórios nos sistemas do órgão.

A Corregedoria do Detran constatou diversas inconsistências nos procedimentos, entre elas, divergência entre notas fiscais eletrônicas e documentos apresentados, ausência de assinaturas de compradores e falhas na validação de dados em sistemas oficiais.

Foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à análise pericial para aprofundamento das investigações. As diligências prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos.









