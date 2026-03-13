Principais receptadores de fios de cobre do Distrito Federal são presos

O caso será investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três dos principais receptadores de fios de cobre do Distrito Federal foram presos nesta sexta-feria (13/3). Robson Francisco de Oliveira, Maria de Sousa dos Santos e Francisco de Sousa dos Santos são proprietários de um estabelecimento de reciclagens em Ceilândia e estavam foragidos há aproximadamente seis meses. Os suspeitos foram encontrados em uma área rural de difícil acesso, em Águas Lindas (GO), onde se escondiam para evitar o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos contra a quadrilha.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) em cumprimento da segunda fase da Operação PowerCut. A ação tinha o objetivo de desarticular a organização criminosa estruturada pela prática de receptação, comercialização e dissimulação de valores oriudos dos crimes de furto de cabos de cobre.

Quando a operação foi iniciada, os cinco investigados tiveram a prisão preventiva decretada, porém todos conseguiram fugir antes do cumprimento das ordens judiciais. Além do trio preso nesta sexta, outro investigado foi capturado no estado do Maranhão. Andreciano Vieira Lima permanece foragido e qualquer informação sobre o investigado pode ser denunciada através do número 197.