Samambaia terá unidade fixa do Na Hora a partir de 24 de março

Coordenado pela Sejus-DF, o Na Hora ultrapassou a marca de 2,4 milhões de atendimentos em 2025 - (crédito: | Foto: Jhonatan Vieira/Sejus-DF)

Por Ana Carolina Alli — Samambaia passa a ter mais uma unidade do Na Hora. A partir de 24 de março, às 11 horas, o espaço funcionará no Samambaia Shopping (QN 122, Conjunto 15). De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), o Na Hora ultrapassou a marca de 2,4 milhões de atendimentos em 2025 e mantém 99,93% de satisfação entre os usuários.

Com essa inauguração, o programa passa a contar com 10 unidades fixas no DF, localizadas em Sobradinho, Rodoviária do Plano Piloto, Perícia Médica (Setor Comercial Sul), Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia, Brazlândia, Gama e o Na Hora Empresarial, no Venâncio Shopping.

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Do total de 2,4 milhões de atendimentos em 2025 nas unidades fixas do programa, o tempo médio de espera foi de 8 minutos e 18 segundos, um dos menores já registrados. Outros 11.622 atendimentos foram realizados por meio da unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) e de ações itinerantes, enquanto a Central 156 contabilizou 27.507 ligações ao longo do ano.

De acordo com a Sejus-DF, as outras Unidades do Na Hora, com atendimentos especializados, podem facilitar a vida dos cidadãos, como:



Na Hora para empreendedores: inaugurado no início deste ano, o Na Hora Empresarial amplia a rede de atendimento ao oferecer serviços especializados para empreendedores do DF. A unidade funciona no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e tem registrado média de 500 atendimentos por dia, voltados a demandas como abertura, regularização e orientações para empresas.

inaugurado no início deste ano, o amplia a rede de atendimento ao oferecer serviços especializados para empreendedores do DF. A unidade funciona no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e tem registrado média de 500 atendimentos por dia, voltados a demandas como abertura, regularização e orientações para empresas. Na Hora itinerante: leva serviços públicos a diferentes regiões administrativas.

leva serviços públicos a diferentes regiões administrativas. Na Sua Hora: é um projeto de atendimento noturno criado para facilitar a vida de quem trabalha durante o dia. A estrutura itinerante leva diversos serviços públicos a regiões que não possuem unidades fixas do programa.

é um projeto de atendimento noturno criado para facilitar a vida de quem trabalha durante o dia. A estrutura itinerante leva diversos serviços públicos a regiões que não possuem unidades fixas do programa. Na Hora Mais Perto do Cidadão ou Na Hora Móvel, realiza atendimentos diurnos em diferentes regiões administrativas do DF.

Com informações da Agência Brasília.