Samambaia terá unidade fixa do Na Hora a partir de 24 de março

Por Ana Carolina Alli — Samambaia passa a ter mais uma unidade do Na Hora. A partir de 24 de março, às 11 horas, o espaço funcionará no Samambaia Shopping (QN 122, Conjunto 15). De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), o Na Hora ultrapassou a marca de 2,4 milhões de atendimentos em 2025 e mantém 99,93% de satisfação entre os usuários.
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Com essa inauguração, o programa passa a contar com 10 unidades fixas no DF, localizadas em Sobradinho, Rodoviária do Plano Piloto, Perícia Médica (Setor Comercial Sul), Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia, Brazlândia, Gama e o Na Hora Empresarial, no Venâncio Shopping.
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Do total de 2,4 milhões de atendimentos em 2025 nas unidades fixas do programa, o tempo médio de espera foi de 8 minutos e 18 segundos, um dos menores já registrados. Outros 11.622 atendimentos foram realizados por meio da unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) e de ações itinerantes, enquanto a Central 156 contabilizou 27.507 ligações ao longo do ano.
De acordo com a Sejus-DF, as outras Unidades do Na Hora, com atendimentos especializados, podem facilitar a vida dos cidadãos, como:
- Na Hora para empreendedores: inaugurado no início deste ano, o Na Hora Empresarial amplia a rede de atendimento ao oferecer serviços especializados para empreendedores do DF. A unidade funciona no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e tem registrado média de 500 atendimentos por dia, voltados a demandas como abertura, regularização e orientações para empresas.
- Na Hora itinerante: leva serviços públicos a diferentes regiões administrativas.
- Na Sua Hora: é um projeto de atendimento noturno criado para facilitar a vida de quem trabalha durante o dia. A estrutura itinerante leva diversos serviços públicos a regiões que não possuem unidades fixas do programa.
- Na Hora Mais Perto do Cidadão ou Na Hora Móvel, realiza atendimentos diurnos em diferentes regiões administrativas do DF.
Com informações da Agência Brasília.