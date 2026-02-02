DF terá primeira unidade do Na Hora Empresarial nesta terça-feira (3/2)

Unidade contará com a presença de diversos órgãos - (crédito: João Marcos Teixeira/Sejus-DF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugura, nesta terça-feira (3/1), às 9h, a primeira unidade do Na Hora Empresarial, voltada exclusivamente ao atendimento de empreendedores. Coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), o espaço funcionará no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e marca um avanço na modernização e desburocratização dos serviços públicos para o setor produtivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com mais de 500 metros quadrados, a unidade foi projetada para concentrar, em um único local, serviços para a abertura, regularização e expansão de empresas. O atendimento será presencial, sem necessidade de agendamento, com expectativa de mais de 500 atendimentos diários, o que também deve reduzir a demanda nas demais unidades do programa Na Hora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta é facilitar a rotina de quem empreende, diminuindo deslocamentos, prazos e entraves burocráticos. Demandas que antes exigiam a passagem por diferentes órgãos poderão ser resolvidas em um só espaço, garantindo mais agilidade, previsibilidade e produtividade.

Entre os serviços disponíveis estão atendimentos do DF Legal, da Vigilância Sanitária do DF (Divisa/SES-DF) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), além da atuação da Polícia Federal no local, com serviços como emissão de passaportes, controle de armas, produtos químicos e segurança privada.

A unidade também contará com parceiros estratégicos como Sebrae-DF, Secretaria de Economia, Caesb, Neoenergia, Detran-DF, Junta Comercial do DF (JCDF) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Com a inauguração do Na Hora Empresarial, o DF passa a contar com oito unidades fixas do programa Na Hora.