Ouvidoria da Mulher no DF terá novo espaço a partir de segunda-feira

Novo espaço busca facilitar o contato da população com a Ouvidoria da Mulher - (crédito: rawpixel.com/Donlaya/Freepik)

A Polícia Civil (PCDF) inaugura, na próxima segunda-feira (16/3), um novo espaço dedicado à Ouvidoria da Mulher. A cerimônia está marcada para às 10h30, no edifício-sede da corporação. A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento especializado voltado às questões de gênero e à defesa dos direitos das mulheres no Distrito Federal.

Com a nova estrutura, o atendimento passa a contar com espaço ampliado e mecanismos adicionais de acesso, facilitando o contato da população com a instituição. A proposta é garantir um ambiente seguro e acolhedor para que mulheres possam relatar situações de violência, registrar denúncias, solicitar orientações ou encaminhar demandas ligadas às políticas de proteção e atendimento.

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Entre os objetivos da Ouvidoria da Mulher, está a oferta de escuta qualificada para acolher e orientar vítimas sobre seus direitos e os caminhos disponíveis para proteção.

Serviços

Denúncias, solicitações e pedidos de orientação podem ser realizados pelos seguintes canais:

• Internet: Participa-DF – www.participa.df.gov.br;

• Atendimento presencial: Delegacia-Geral da PCDF – SPO Lote 23, 1º Subsolo, Complexo da PCDF, Brasília (de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h);

• Videoconferência: mediante agendamento pelo WhatsApp (61) 98266-0197;

• Telefone: 162 – Central de Ouvidoria do Governo do Distrito Federal;

• E-mail: ouvidoria@pcdf.df.gov.br.