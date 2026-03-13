Final do Candangão terá transporte público e ingressos gratuitos

Por Luiz Francisco*
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A final do Candangão de 2026, que ocorrerá no Estádio Nacional Mané Garrincha, no próximo dia 21, terá transporte público e ingressos gratuitos para os torcedores. As medidas foram aprovadas pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (13) e incluem o programa Vai de Graça e a aquisição das entradas pelo Banco de Brasília (BRB), permitindo a abertura dos portões do estádio para o público.
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A partida será no próximo sábado, 21 de março, às 16h. A expectativa é reunir 40 mil torcedores no Mané Garrincha, como ocorreu no ano passado. Na ocasião, o Gama conquistou o título, mas, este ano, a disputa do Candangão terá os finalistas definidos entre Gama, Ceilândia, Sobradinho e Samambaia.
O jogo também será transmitido ao vivo em uma emissora de TV aberta. Este será o terceiro ano consecutivo em que a decisão do Candangão contará com a transmissão televisiva, como forma de fortalecer o futebol local e valorizar os clubes e atletas do DF. Como a final não foi definida, os ingressos ainda não foram liberados para a retirada.
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