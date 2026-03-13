PCDF prende traficante de drogas e localiza foragido da Justiça

Polícia Civil investiga jovens que se filmaram aplicando "pretinho de pneu" em um gato - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17° Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante, na quinta-feira (12/03), um homem, de 37 anos, por tráfico de drogas, na QNL 30 de Taguatinga. Na mesma ação, os policiais também localizaram um homem que estava foragido da Justiça.

Os policiais flagraram o traficante repassando drogas a um usuário, que estava acompanhado de uma mulher. A equipe abordou o usuário e encontrou com ele uma porção de crack. Em seguida, os policiais localizaram o suspeito responsável pela venda. Com ele, foram apreendidas duas porções de crack e cerca de R$92 em espécie.

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Os envolvidos foram levados à 17° Delegacia de Polícia, onde foi constatado que o usuário possuía um mandado de prisão em aberto. O homem preso por tráfico foi recolhido à carceragem da PCDF.