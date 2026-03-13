Caminhão é flagrado despejando resíduos de fossa em área de proteção ambiental

Equipes da Secretaria DF Legal flagraram, na manhã desta sexta-feira (13/3), um condutor de um caminhão-pipa despejando resíduos de fossa séptica em uma Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, no Jardim Botânico.

O flagra foi feito durante uma ação de monitoramento da secretaria na área, que já é conhecida como ponto de descarte irregular. Segundo a pasta, o veículo possuía um tanque com capacidade de armazenamento próxima a 5 mil litros. O motorista foi autuado por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública multado em mais de R$ 30 mil, uma vez que a prática é considerada infração de natureza grave.

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Segundo a DF Legal, práticas de descarte irregular são um grave problema no DF. Nos dois primeiros meses deste ano, a pasta realizou mais de mil fiscalizações e efetuou 274 multas.

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A secretaria também mantém um canal de denúncia aberto para a população colaborar com as ações. O envio de reclamações podem ser feitas pela Ouvidoria — telefone 162 ou site ParticipaDF. “O relato de dias e horários, juntamente da localização levam a DF Legal a um trabalho objetivo que responsabiliza os infratores”, afirmou a DF Legal.