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Crime ambiental

Caminhão é flagrado despejando resíduos de fossa em área de proteção ambiental

Condutor foi multado em R$ 30.580,00 por descartar material que gera risco ao meio ambiente em local não apropriado

Condutor foi multado em R$ 30.580,00 - (crédito: Divulgação/DF Legal)
Condutor foi multado em R$ 30.580,00 - (crédito: Divulgação/DF Legal)

Equipes da Secretaria DF Legal flagraram, na manhã desta sexta-feira (13/3), um condutor de um caminhão-pipa despejando resíduos de fossa séptica em uma Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, no Jardim Botânico.  

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O flagra foi feito durante uma ação de monitoramento da secretaria na área, que já é conhecida como ponto de descarte irregular. Segundo a pasta, o veículo possuía um tanque com capacidade de armazenamento próxima a 5 mil litros. O motorista foi autuado por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública multado em mais de R$ 30 mil, uma vez que a prática é considerada infração de natureza grave.

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Segundo a DF Legal, práticas de descarte irregular são um grave problema no DF. Nos dois primeiros meses deste ano, a pasta realizou mais de mil fiscalizações e efetuou 274 multas.

A secretaria também mantém um canal de denúncia aberto para a população colaborar com as ações. O envio de reclamações podem ser feitas pela Ouvidoria — telefone 162 ou site ParticipaDF. “O relato de dias e horários, juntamente da localização levam a DF Legal a um trabalho objetivo que responsabiliza os infratores”, afirmou a DF Legal.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 13/03/2026 18:03
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