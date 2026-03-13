Homem é investigado por ataques virtuais contra primeira-dama do DF

Em nota, a assessoria de Mayara Noronha Rocha informou que ela soube da operação apenas após a realização das buscas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem de 37 anos, morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, é investigado por suspeita de realizar ataques virtuais contra a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. A apuração é conduzida pela Polícia Civil paulista e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão na quinta-feira (12/3).

As diligências foram realizadas na residência e no local de trabalho do investigado, nos bairros Sol Nascente 2 e Bairro Alto, em Piracicaba. Durante a operação, os policiais apreenderam um aparelho celular que, segundo o próprio suspeito, teria sido utilizado para interagir com o perfil da primeira-dama na rede social.

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De acordo com as investigações, o homem teria usado um perfil no Instagram para publicar ofensas e ameaças veladas contra a esposa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O nome do investigado não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

O inquérito apura a possível prática dos crimes de perseguição, violência psicológica contra a mulher e crimes contra a honra. As penas podem ser agravadas por causa do uso de rede social para a suposta prática das condutas.

A investigação teve início em Brasília e, posteriormente, foi encaminhada para o interior paulista, local onde o suspeito mora. O material apreendido será submetido a perícia técnica e analisado ao longo da apuração, que busca esclarecer completamente os fatos e verificar eventual responsabilidade criminal.

Nota da primeira-dama

Em nota, a assessoria de Mayara Noronha Rocha informou que ela soube da operação apenas após a realização das buscas.

“A primeira-dama tomou ciência apenas agora dos desdobramentos dessa investigação. Ela não havia sido informada previamente sobre a realização da busca e apreensão e soube do fato por meio dos canais de informação.”