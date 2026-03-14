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Obituário: 42 funerais no DF e Entorno neste sábado (14/3); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 14 de março de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/3):

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Cemitério da Esperança (Asa Sul)

  • Antonio de Paiva Neto, 80 anos
  • Antonio Maciel, 69 anos
  • Carlos Wilson da Silva, 42 anos
  • Junira de Matos Klein, 93 anos (cinzas)
  • Deny Rocha dos Santos, 94 anos
  • Elcy Esteves de Faria, 83 anos
  • Emilia Elisa Valadares Xavier, 89 anos
  • Jesse Alves Brandão, 18 anos
  • Maria Augusta dos Santos Coleta, 80 anos
  • Maria Conceição Ferreira Cavendish, 92 anos
  • Maria de Lourdes Firmina de Jesus, 65 anos
  • Miguel Jose dos Santos, 76 anos
  • Raimundo Otoniel Dantas, 94 anos
  • Valda Amorim Reis, 87 anos

Taguatinga

  • Aldenora Soares dos Santos, 81 anos
  • Altami Antonio de Sousa, 61 anos
  • Elias Santos de Oliveira, 62 anos
  • Elvis Larry Gaia Alves, 41 anos
  • Gil Gomes de Matos, 64 anos
  • Leonardo Pereira dos Santos de Farias, 32 anos
  • Maria da Conceicao Souza, 60 anos
  • Noah Barbosa Alves, recém-nascido
  • Udson Erik Lopes Bernardino, 49 anos
  • Viviane Maria da Luz Lima, 50 anos

Gama

  • Davi Pereira dos Passos, 0 anos
  • Estrela de Meira Goncalves, 0 anos
  • Maconil dias Duarte, 89 anos
  • Marcos Alves dos Santos, 32 anos
  • Maria de Lourdes Lima, 87 anos

Planaltina

  • Francisco Pereira Filho, 58 anos
  • Lelia Lopes da Silva Barreto, 67 anos
  • Samara de Souza Andrade, (natimorta)
  • Paulo Roberto Gomes dos Santos, 49 anos

Cemitério de Brazlândia

  • Angelita Nogueira Caduff, 79 anos
  • Manoel Joaquim Leal, 61 anos
  • Maria Luiza Crispim, 86 anos

Sobradinho

  • Ana Maria Goncalves Da Costa Santos, 63 anos
  • Diego Rocha de Almeida, 39 anos

Jardim Metropolitano

  • Raimundo Nonato Rodrigues de Sena, 69 anos
  • Ivaneide Pereira Dantas, 82 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/03/2026 23:45
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