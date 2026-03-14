Obituário: 42 funerais no DF e Entorno neste sábado (14/3); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/3):

Cemitério da Esperança (Asa Sul)

Antonio de Paiva Neto, 80 anos

Antonio Maciel, 69 anos

Carlos Wilson da Silva, 42 anos

Junira de Matos Klein, 93 anos (cinzas)

Deny Rocha dos Santos, 94 anos

Elcy Esteves de Faria, 83 anos

Emilia Elisa Valadares Xavier, 89 anos

Jesse Alves Brandão, 18 anos

Maria Augusta dos Santos Coleta, 80 anos

Maria Conceição Ferreira Cavendish, 92 anos

Maria de Lourdes Firmina de Jesus, 65 anos

Miguel Jose dos Santos, 76 anos

Raimundo Otoniel Dantas, 94 anos

Valda Amorim Reis, 87 anos

Taguatinga

Aldenora Soares dos Santos, 81 anos

Altami Antonio de Sousa, 61 anos

Elias Santos de Oliveira, 62 anos

Elvis Larry Gaia Alves, 41 anos

Gil Gomes de Matos, 64 anos

Leonardo Pereira dos Santos de Farias, 32 anos

Maria da Conceicao Souza, 60 anos

Noah Barbosa Alves, recém-nascido

Udson Erik Lopes Bernardino, 49 anos

Viviane Maria da Luz Lima, 50 anos

Gama

Davi Pereira dos Passos, 0 anos

Estrela de Meira Goncalves, 0 anos

Maconil dias Duarte, 89 anos

Marcos Alves dos Santos, 32 anos

Maria de Lourdes Lima, 87 anos

Planaltina

Francisco Pereira Filho, 58 anos

Lelia Lopes da Silva Barreto, 67 anos

Samara de Souza Andrade, (natimorta)

Paulo Roberto Gomes dos Santos, 49 anos

Cemitério de Brazlândia

Angelita Nogueira Caduff, 79 anos

Manoel Joaquim Leal, 61 anos

Maria Luiza Crispim, 86 anos

Sobradinho

Ana Maria Goncalves Da Costa Santos, 63 anos

Diego Rocha de Almeida, 39 anos

Jardim Metropolitano

Raimundo Nonato Rodrigues de Sena, 69 anos

Ivaneide Pereira Dantas, 82 anos