Obituário: 42 funerais no DF e Entorno neste sábado (14/3); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (14/3):
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Cemitério da Esperança (Asa Sul)
- Antonio de Paiva Neto, 80 anos
- Antonio Maciel, 69 anos
- Carlos Wilson da Silva, 42 anos
- Junira de Matos Klein, 93 anos (cinzas)
- Deny Rocha dos Santos, 94 anos
- Elcy Esteves de Faria, 83 anos
- Emilia Elisa Valadares Xavier, 89 anos
- Jesse Alves Brandão, 18 anos
- Maria Augusta dos Santos Coleta, 80 anos
- Maria Conceição Ferreira Cavendish, 92 anos
- Maria de Lourdes Firmina de Jesus, 65 anos
- Miguel Jose dos Santos, 76 anos
- Raimundo Otoniel Dantas, 94 anos
- Valda Amorim Reis, 87 anos
Taguatinga
- Aldenora Soares dos Santos, 81 anos
- Altami Antonio de Sousa, 61 anos
- Elias Santos de Oliveira, 62 anos
- Elvis Larry Gaia Alves, 41 anos
- Gil Gomes de Matos, 64 anos
- Leonardo Pereira dos Santos de Farias, 32 anos
- Maria da Conceicao Souza, 60 anos
- Noah Barbosa Alves, recém-nascido
- Udson Erik Lopes Bernardino, 49 anos
- Viviane Maria da Luz Lima, 50 anos
Gama
- Davi Pereira dos Passos, 0 anos
- Estrela de Meira Goncalves, 0 anos
- Maconil dias Duarte, 89 anos
- Marcos Alves dos Santos, 32 anos
- Maria de Lourdes Lima, 87 anos
Planaltina
- Francisco Pereira Filho, 58 anos
- Lelia Lopes da Silva Barreto, 67 anos
- Samara de Souza Andrade, (natimorta)
- Paulo Roberto Gomes dos Santos, 49 anos
Cemitério de Brazlândia
- Angelita Nogueira Caduff, 79 anos
- Manoel Joaquim Leal, 61 anos
- Maria Luiza Crispim, 86 anos
Sobradinho
- Ana Maria Goncalves Da Costa Santos, 63 anos
- Diego Rocha de Almeida, 39 anos
Jardim Metropolitano
- Raimundo Nonato Rodrigues de Sena, 69 anos
- Ivaneide Pereira Dantas, 82 anos
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postado em 14/03/2026 23:45