Homem é detido por assédio contra passageira em ônibus na EPNB

Mulheres eram gravadas, sem consêntimento, em banheiro do Porks da Asa Norte - (crédito: Caio Gomez)

Uma mulher de 22 anos foi assediada em ônibus com destino ao Recanto das Emas (DF). Na noite deste sábado (14/3), um homem, embriagado, foi preso após ser denunciado por importunação sexual em um transporte coletivo, no km 6 da DF-075, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Segundo testemunhas, o suspeito, de 36 anos, estava visivelmente alterado e chegou a discutir com a vítima durante o trajeto.

Em choque com a conduta do homem, um dos passageiros da condução acionou o 190 para interceptar o autor do crime. O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), por sua vez, pediu apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, que imediatamente alcançou o ônibus e interrompeu a rota para deter o suspeito no ato.

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O homem foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e ser identificado. A vítima, apesar de abalada pelo assédio sofrido, optou por registrar Boletim de Ocorrência (B.O.) para que o caso pudesse ser investigado. O episódio teve testemunhas formais que presenciaram a situação, como a cobradora da condução, o motorista e uma passageira.

A PMDF precisou interromper a viagem, uma vez que o motorista e a cobradora foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. De acordo com informações da PM, o homem alegou estar bêbado. O caso está sendo investigado pela polícia, que está tomando as medidas cabíveis.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal