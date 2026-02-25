Preso adolescente que atacou homem com faca após suposto assédio

Jovem de 15 anos ataca homem com faca após denúncia de assédio - (crédito: PCGO/Divulgação)

Um adolescente de 15 anos foi preso suspeito de esfaquear um homem de 58 anos na madrugada de 1º de janeiro deste ano, no Novo Gama (GO). Segundo relato do jovem à Polícia Civil de Goiás (PCGO), a agressão teria sido motivada por um suposto assédio da vítima contra uma criança de 10 anos.

Em depoimento, o adolescente afirmou que foi informado pela criança de que o homem teria feito comentários de cunho inapropriado contra ela durante uma festa. Ele contou que, após saber do ocorrido, deixou o local e voltou para casa. No entanto, mais tarde, retornou à residência onde o evento acontecia e encontrou o homem sentado sozinho no sofá da sala, aparentemente embriagado.

De acordo com as investigações, o jovem teria ido até a cozinha, pegado uma faca e atingido a vítima no pescoço, sem que ela tivesse chance de defesa.

A PCGO informou que, diante da gravidade do caso, representou pela aplicação de medida socioeducativa de internação. A ordem foi cumprida pela 5ª Delegacia Regional de Luziânia, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).