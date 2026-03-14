"Acordei coberta apenas por um lençol", conta jovem dopada e estuprada no DF

Internada no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), a jovem de 23 anos que foi dopada e estuprada por um advogado em Águas Claras relatou o crime em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Natural do Amazonas, ela é estudante de Direito e veio ao Distrito Federal para estudar e trabalhar. Por meio de amigos, soube da oferta de emprego do suspeito, 53, cuja proposta tinha como foco pessoas interessadas nas áreas de estética e acessórios.

Em um áudio compartilhado pela jovem durante o depoimento, o homem descreve a oferta. "Em Águas Claras, eu tenho lojas na beira da pista. E a 'mulherada' daqui consome grana 'para caramba', entendeu? É muita informação, não dá para ficar falando por áudio. Como você está de tempo hoje? Você tem tempo para a gente sentar e jantar? Pelo menos para bater um papo?", diz o suspeito.

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Em seu relato, a estudante detalha como foi o encontro, no qual o homem se apresentava como policial, vestia uma camisa camuflada e tinha no braço uma tatuagem com a frase 'anjo da morte'. "Na entrevista, ele falou sobre o emprego e, em certo momento, eu comecei a ficar meio 'grogue'. Foi quando ele se ofereceu para me levar em casa, mas neguei e disse que poderia pedir um carro de aplicativo. Ele insistiu e me fez entrar no veículo. Lá, encontrei uma arma, algemas e várias fardas", descreve.

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O suspeito levou a jovem até seu apartamento e deu a ela outra bebida. Nesse momento, ela apagou. "Quando acordei, estava deitada na cama dele, coberta apenas por um lençol. Ele estava deitado ao lado, apenas de cueca. Vesti a roupa, disse que ia ao banheiro e corri dali, cambaleando", completa. Em um carro de aplicativo, ela relatou ao motorista o ocorrido, que a levou para a delegacia. Posteriormente, a vítima passou pelo exame de corpo de delito e foi encaminhada ao Hmib.

De acordo com o depoimento do motorista de aplicativo, "ela entrou no veículo em estado de desorientação, não sabendo sequer em qual dia e horário estava. Esta testemunha a conduziu direto à delegacia de polícia, onde foi feito o registro do fato", afirma a delegada da 21ª DP, Elizabeth Frade. Imagens internas do prédio onde o crime ocorreu também mostram a vítima entrando no elevador cambaleando.

Polícia encontrou medicamentos, uniformes de corporação e um soco inglês em carro de suspeito de estupro (foto: Divulgação/PCDF)

Prisão

Diante do registro da ocorrência, a 21ª DP representou ao plantão judiciário, que deferiu a prisão temporária e mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, na manhã deste sábado (14/3). Ao ser surpreendido pela polícia, o autor se preparava para fugir com a ajuda de um conhecido, que foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal.

"No local, foram apreendidos celulares, além de diversos medicamentos que possivelmente foram utilizados para dopar a vítima. Ele foi preso por estupro de vulnerável. A ação contou com atuação da Seção de Atendimento à Mulher da 21ª DP (SAM), com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) e da Seção de Repressão às Drogas (SRD)", completa a delegada.

O homem foi identificado como advogado, com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Distrito Federal (OAB-DF), e possui mais de 10 passagens por outros crimes, incluindo ameaça e extorsão.

Segundo registros policiais, o suspeito tem 13 passagens pelos crimes de ameaça, injúria, falsificação de documentos, extorsão e duas por parte ilegal de arma de fogo. O homem também é investigado em mais de um processo por violência doméstica e lesão corporal. Em outra denúncia, que corre em segredo de justiça, ele é acusado de uso ilegítimo de uniforme ou distintivo.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, no carro do advogado, uniformes do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), além de medicamentos possivelmente usados para dopar a vítima e um soco inglês.

Em 2019, o homem foi preso por se passar por um delegado da Polícia Federal em Brasília. Segundo reportagens da época, ele extorquia dinheiro de um ex-detento, afirmando que o alvo da extorsão estava sendo investigado por tráfico e que iria concluir o inquérito contra ele. À época, foram encontradas fardas militares e duas armas de pressão na casa do advogado. No celular, ele usava como fundo de tela o símbolo da PF.

O Correio questionou a OAB-DF e a PMGO sobre quais medidas serão tomadas a respeito do registro do suspeito na Ordem e do uso indevido do uniforme da corporação, respectivamente, mas ainda não obteve retorno.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 /3207-7408 / 3207-7438.