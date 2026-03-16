Semana começa com mais de 800 vagas nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 831 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (16/3). As maiores remunerações são para mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires, com salário de R$ 3,8 mil, e para mecânico de manutenção de máquina industrial, no Guará, que oferece R$ 3.285,80.

Entre as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), há três oportunidades para pedreiro, no Guará, com salário de R$ 2.424.

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Também estão abertas 150 vagas para repositor de mercadorias, 80 para operador de caixa, 61 para auxiliar de limpeza, 60 para atendente de padaria, além de 108 oportunidades para ajudante de açougueiro e açougueiro, 70 para padeiro e auxiliar de padeiro e 36 para pizzaiolo, entre outras funções. Os salários partem de R$ 1.621, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

Para participar dos processos seletivos, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia seja atrativa ao candidato, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em oportunidades futuras, já que a plataforma cruza os dados dos trabalhadores com o perfil procurado pelas empresas.

Empregadores que desejam oferecer vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF)