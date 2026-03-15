Homem faz prima de refém em apartamento no Núcleo Bandeirante

Um homem fez a própria prima refém dentro de um apartamento no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, na tarde deste domingo (15/3). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a ocorrência começou durante a manhã, quando a mulher do autor ligou par ao 190 pedindo ajuda após uma briga com ele. A vítima tinha medida protetiva contra o autor, mas a restrição venceu em janeiro deste ano e não havia sido renovada, segundo a PM.

O homem fugiu antes da chegada dos militares, que passaram a fazer buscas para prendê-lo. Quando foi no início da tarde, os PMs receberam uma nova ligação de socorro no mesmo endereço.

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O agressor havia voltado para casa e quando os policiais chegaram constataram que o suspeito havia entrado no apartamento e impedia a prima de sair do imóvel.

A ocorrência mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), especializados em negociação, além dos bombeiros. Após as tratativas, o homem se rendeu por volta das 15h30 e a vítima foi liberada sem ferimentos.

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Uma testemunha que trabalha em um prédio ao lado e preferiu não se identificar relatou que a movimentação das forças de segurança chamou a atenção de quem estava na região. “Essa foi a primeira vez que vi uma grande movimentação vindo deste prédio. Aqui geralmente costuma ser tranquilo. A mulher logo saiu, foi direto para ser atendida pelos bombeiros e aparentemente sem nenhum ferimento, mas estava abalada”, contou.

Após o encerramento da ocorrência, suspeito e vítima foram encaminhados à 11ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e será investigado. Até o momento da publicação desta matéria.



