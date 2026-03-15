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Homem perde o equilíbrio e cai de cachoeira na região do Itapoã

Homem que caiu de cachoeira no Itapoã sofreu afogamento e traumatismo cranioencefálico. Bombeiros tentaram reanimá-la por cerca de 25 minutos

Homem morre em Itapoã, depois de cair em uma cachoeira e bater a cabeça - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal)
Homem morre em Itapoã, depois de cair em uma cachoeira e bater a cabeça - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal)

Um homem de 47 anos caiu do topo de uma cachoeira na região do Itapoã, na tarde deste domingo (15/3). O acidente ocorreu na Cachoeira Entre Lagos, localizada no Córrego Sobradinho. Desesperados, os familiares ligaram para o Corpo de Bombeiros (CBMDF) às 14h23. 

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Quando os socorristas chegaram, os familiares tinham retirado a vítima da água. De acordo com os bombeiros, o homem foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Além do afogamento, os militares constataram que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico, possivelmente provocado pela queda. 

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As equipes iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, que duraram cerca de 25 minutos, mas ele não reagiu e o óbito foi declarado ainda no local. Até o momento, não há informações sobre como a queda aconteceu.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 15/03/2026 20:15
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