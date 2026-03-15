Vítima é morta a tiros enquanto dormia em casa em Samambaia

Samu terá esquema de atendimento especial durante o carnaval - (crédito: Divulgação/Breno Esaki)

Um homem foi assassinado a tiros dentro da própria residência na noite deste sábado (14/3), na QR 833 de Samambaia Norte, no Distrito Federal. A vítima dormia no momento em que criminosos invadiram o imóvel. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os autores do crime invadiram o imóvel após pular o portão da residência e efetuaram disparos contra a vítima, desacordada no momento do ataque.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram a prestar atendimento no local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na residência.

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Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Também não há informações sobre quantos suspeitos participaram da ação, nem sobre a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal

Até o momento desta matéria, a identidade da vítima não foi divulgada. Também não há informações sobre quantos suspeitos participaram da ação, nem sobre a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal