Suspeito de assalto morre após trocar tiros com policiais em via da Estrutural

O homem foi atingido e morreu no local. Com ele foi apreendida uma pistola calibre .380. - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Uma troca de tiros entre policiais militares e assaltantes na via que liga o Setor Habitacional 26 de Setembro à Cidade Estrutural terminou com uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (16/3).

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No local, a equipe da Rondas Ostensivas Tático Metropolitana (Rotam) abordou um veículo parado com os faróis acesos. Ao se aproximarem, dois suspeitos tentaram fugir a pé. Durante a perseguição em uma área de mata, um deles teria atirado contra os policiais.

O homem, que atirou contra a equipe, foi atingido e morreu no local. Os militares apreenderam uma pistola que estava com o suspeito. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o veículo utilizado pelos assaltantes era roubado, e a ação de roubo teria acontecido antes da abordagem. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia. Não há informações sobre o segundo suspeito.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates