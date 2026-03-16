Chuva arranca asfalto no Condomínio Privê; moradores relatam prejuízos

A forte chuva registrada no domingo (15/3) provocou estragos na rua 2 do Condomínio Privê, o que gerou transtornos e prejuízos para moradores. A força da enxurrada deslocou parte do asfalto e deteriorou a qualidade da via.

Segundo moradores, a situação é recorrente e ocorre sempre que há chuvas mais intensas na região. A água que desce da parte mais alta, nas proximidades da BR-070, percorre o condomínio com grande volume e força, causando danos frequentes ao pavimento.

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Morador da região, Joaquim Gomes, de 50 anos, afirmou que sempre enfrenta dificuldades para trabalhar sempre que a chuva provoca danos na via. Ele trabalha com entrega de gás e precisa passar diariamente pelo local.

Segundo Gomes, em uma das ocasiões chegou a ter prejuízo após danificar o amortecedor da motocicleta. “Já perdi um amortecedor e tive que pagar mais de R$ 200 de prejuízo. Quando chove forte, fica complicado trabalhar. Além de ser completamente perigoso para os pedestres”, relatou.









O morador também afirma que muitos residentes ficam receosos de trafegar pelo local após as chuvas, temendo novos danos aos veículos. “Eles costumam realizar reparos mas quando chove forte a água leva tudo e o problema volta a aparecer”, relatou.

Manutenção

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes já estão no local realizando a avaliação dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região do Condomínio Privê.

Segundo o órgão, os profissionais também estão mobilizando equipamentos e maquinário para executar os serviços necessários e restabelecer as condições de tráfego na via o mais rápido possível. “Após a vistoria técnica, serão definidos os reparos adequados para garantir a segurança de motoristas e moradores da região”, comunicou.