Carro cai em vala no Setor O e motorista escapa sem ferimentos

Um veículo Volkswagen Gol vermelho caiu em uma vala aberta no meio da via marginal de acesso à BR-070, próximo ao Terminal do Setor O, em Ceilândia, neste domingo (15/3), às 23h38. O condutor conseguiu sair do carro sozinho e não sofreu ferimentos.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o carro dentro de uma vala formada no meio da pista.
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Segundo a corporação, o motorista conseguiu deixar o veículo antes mesmo da chegada das equipes de resgate, utilizando a porta traseira para sair do carro. Ele foi avaliado pelos bombeiros no local, mas não apresentou ferimentos que exigissem encaminhamento para uma unidade de saúde.
Após o atendimento, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou os procedimentos necessários no local do acidente.