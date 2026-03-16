Motorista relata momentos de tensão após carro cair em vala em Ceilândia

O carro que caiu em uma vala aberta na via marginal de acesso à BR-070, próximo ao Terminal do Setor O, em Ceilândia, foi retirado na manhã desta segunda-feira (16/3). O motorista do veículo, Eduardo Rodrigues Cerqueira, de 20 anos, conseguiu sair sozinho do automóvel e não sofreu ferimentos após o acidente que ocorreu neste de domingo (15/3).

O veículo, um Volkswagen Gol vermelho, caiu em uma vala aberta no meio da pista às 23h38. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o carro dentro do buraco formado no asfalto.

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Eduardo, que trabalha com compra e venda de carros, contou que mora nas proximidades e costuma utilizar a via com frequência. “Eu nunca tive problema. Mas ontem, tinha um volume de água que eu nunca tinha visto”, relatou.

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Segundo ele, ao perceber a grande quantidade de água acumulada na pista por causa da chuva, decidiu entrar na via com cautela. “Eu entrei devagar, porque eu pensei: se tiver algum buraco pequeno consigo desviar. Só que quando eu entrei, o buraco já estava bem maior, e o carro caiu”, disse.

No momento em que o veículo ficou preso, a traseira levantou e ele percebeu que não conseguiria sair sozinho. Enquanto aguardava socorro, a situação se agravou. “Só que no tempo que ele (pai de Eduardo) estava chegando aqui, o carro começou a encher de água. E eu achei que era pela porta e vi que era através do motor”, explicou.

Com o nível da água aumentando, ele precisou sair rapidamente do automóvel. A porta do lado do motorista já estava coberta, e a alternativa foi escapar pelo lado do passageiro. “Não tinha como eu descer pelo lado motorista, porque já estava coberto de água. E aí eu fui, pulei pro lado do passageiro, abri a porta forçando e consegui tirar meu cachorro e sair”, relatou.

Apesar do susto, o jovem disse que conseguiu manter a calma durante a situação, mas que o impacto emocional veio depois que tudo passou. “Num momento eu consegui manter uma tranquilidade, que até agora eu tô tentando entender como eu consegui. Mas assim, depois que a situação toda passou, dá aquele choque muito grande”, ressaltou.

Segundo o CBMDF, o motorista foi avaliado no local e não apresentava ferimentos, por isso não houve necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde. Após o atendimento, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou os procedimentos necessários no local do acidente.