Acidente entre carro e árvore deixa um ferido na W2 Sul

O carro, que se chocou contra a árvore, é um Ford Fiesta - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Na manhã desta segunda-feira (16), um carro colidiu contra uma árvore na via da W2 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou um idoso ferido.

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O acidente foi na SQS 507, onde as equipes de socorro encontraram um Ford Fiesta de cor prata tinha batido na árvore. O condutor, um idoso, foi atendido pelos socorristas. Não há informações de como ocorreu o acidente.

De acordo com a CBMDF, o paciente estava consciente e orientado durante o atendimento, mas ele reclamou de dores na perna esquerda. Ele foi encaminhado a um hospital de referência determinado pela regulação médica, conforme o protocolo de trauma, para garantir a estabilidade física.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado