InícioCidades DF
Acidente

Acidente entre carro e árvore deixa um ferido na W2 Sul

O paciente estava consciente e orientado durante o atendimento, apenas com reclamação de dores na perna esquerda

O carro, que se chocou contra a árvore, é um Ford Fiesta - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O carro, que se chocou contra a árvore, é um Ford Fiesta - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na manhã desta segunda-feira (16), um carro colidiu contra uma árvore na via da W2 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou um idoso ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O acidente foi na SQS 507, onde as equipes de socorro encontraram um Ford Fiesta de cor prata tinha batido na árvore. O condutor, um idoso, foi atendido pelos socorristas. Não há informações de como ocorreu o acidente.

De acordo com a CBMDF, o paciente estava consciente e orientado durante o atendimento, mas ele reclamou de dores na perna esquerda. Ele foi encaminhado a um hospital de referência determinado pela regulação médica, conforme o protocolo de trauma, para garantir a estabilidade física.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/03/2026 14:45
SIGA
x