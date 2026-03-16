Abrapango oferece curso pré-vestibular gratuito; confira como funciona

Os alunos assistirão às aulas em uma sala estruturada e contarão com monitores presenciais especializados em cada disciplina - (crédito: Divulgação/Abrapango)

Por Luiz Francisco*

A Associação Brasileira do Pito do Pango (Abrapango) abre as inscrições para o projeto AbraUni. A iniciativa oferece um curso de pré-vestibular gratuito voltado a jovens que desejam ingressar no ensino superior. Os interessados podem se matricular até 31 de março.

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O curso será presencial e também terá aulas transmitidas em formato on-line. Os alunos terão acessos à mentorias focadas na preparação para o ingresso em universidades federais, com orientação voltada às estratégias de estudo e aos processos seletivos, além de monitores presenciais especializados em cada disciplina.

Ao todo, a Abrapango disponibiliza 30 vagas, com aulas no Setor Comercial Sul. As matrículas podem ser feitas por meio do link, onde o aluno encontra mais informações sobre as inscrições e como o curso funcionará.

Saiba quem pode participar

•Ter concluído o ensino médio;

•Ter prestado o ENEM;

•Ter obtido média acima de 450 pontos no ENEM;

•Não ter zerado a redação;

•Ter disponibilidade integral para as atividades;

•Ter cursado todo o ensino médio em escola pública e/ou comprovar bolsa integral em escola particular;

•Ter 18 anos ou mais.



