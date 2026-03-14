Morre Professor Paulo Fernando, ex-deputado do DF, aos 58 anos

Morreu, neste sábado (14/3), o Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), ex-deputado do Distrito Federal, aos 58 anos. Também advogado e jornalista, ele atuou como suplente de Julio Cesar, então Secretário de Estado de Esporte e Lazer do DF, entre março de 2023 e janeiro de 2024, quando se afastou do cargo. A informação foi confirmada pelo partido. Ele deixa esposa e quatro filhos.

No X (antigo Twitter), o governador Ibaneis Rocha (MDB) descreveu o ex-deputado como "uma pessoa sempre muito ética e correta". "Conheci o deputado Paulo Fernando quando fui presidente da OAB-DF", lembrou o chefe do executivo local. "Foi um católico fervoroso e dedicado à família e aos que mais precisam", acrescentou.



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Conheci o deputado Paulo Fernando quando fui presidente da OAB-DF, uma pessoa sempre muito ética e correta. Paulo Fernando foi um católico fervoroso e dedicado à família e aos que mais precisam. Desejo que seja recebido por Deus de braços abertos e que esse Deus conforte a… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) March 14, 2026

A Vice-governadora do DF, Celina Leão (PP) homenageou o ex-parlamentar nas redes sociais. “Homem de convicções firmes e presença ativa no debate público, dedicou sua trajetória à vida acadêmica e à participação na vida pública do nosso país. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos e também aos correligionários do Republicanos. Que Deus conforte a todos”, publicou.

Com pesar, recebo a notícia do falecimento do professor Paulo Fernando, advogado, jornalista e suplente de deputado federal pelo Distrito Federal. Homem de convicções firmes e presença ativa no debate público, dedicou sua trajetória à vida acadêmica e à participação na vida… pic.twitter.com/p0lCFuDvCB — Celina Leão (@celinaleao) March 14, 2026

Ainda nas redes sociais, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) lamentou a morte do colega. "Hoje é dia de me despedir de um grande amigo, meu professor. Conheci o Dr. Paulo Fernando nas aulas que ele ministrava de Regimento Interno, que ele conhecia como poucos. E logo nos aproximamos pela afinidade de várias pautas, como o enfrentamento aos jogos de azar e a defesa da vida desde a concepção", contou.

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"Católico, pai, esposo, intelectual, ativista, parlamentar... Conheci e aprendi a admirar todas essas facetas deste grande homem. Vá em paz, meu amigo. Ficaremos aqui com muita saudade, mas na certeza de que o Senhor o recebe de braços abertos", escreveu Damares.

A deputada federal Bia Kicis (PL) também se pronunciou a respeito da morte do advogado. “É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do Professor Paulo Fernando. Ele foi um grande guerreiro na luta pela vida e pela família, que sempre carregava em seu coração a palavra de Deus. Sua coragem em fazer o certo, em buscar a verdade, é o legado que fica para que, cada um de nós, siga fazendo o mesmo por nosso Distrito Federal e por nosso Brasil”, escreveu a parlamentar no Instagram.

No texto publicado, Bia Kicis descreveu o ex-deputado como “um dos maiores regimentalistas da Câmara”: “Conquistou o respeito de seus pares, tendo sempre votado a favor da vida e dos valores cristãos”. “Deixará saudades em nossos corações”, finalizou.



